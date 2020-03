Ausprobiert: So arbeitet es sich mit einer Maus am iPad

Am Donnerstag haben wir euch bereits ein Video gezeigt, in dem Apple Software-Boss Craig Federighi das neue Magic Keyboard für das iPad Pro vorstellt. Die Tastatur bietet auch ein Trackpad, das das iPad zusammen mit iPadOS 13.4 in ein kleines Notebook verwandeln soll. Aber auch alle anderen Besitzer eines iPads mit dem aktuellen Betriebssystem werden sich über eine Maus- und Trackpad-Unterstützung freuen dürfen.

Prädestiniert für den Einsatz am iPad ist natürlich die Magic Mouse oder das Magic Trackpad. Hier wird man hoffentlich alle Gesten nutzen können, die Apple auch mit dem Magic Keyboard und dem integrierten Trackpad bieten wird. Unter anderem Zwei-Finger-Gesten zum Blättern oder auch Drei-Finger-Gesten für Multitasking-Funktionen. Bislang sind diese Gesten aber noch nicht zur Nutzung freigeschaltet, jedenfalls wollte es mit unseren Testgeräten nicht klappen.

Jede Bluetooth-Maus ist mit dem iPad kompatibel

Prinzipiell kann das iPad aber mit jeder Maus gesteuert werden, am einfachsten macht man es sich natürlich mit einer Bluetooth-Maus, mit den entsprechenden Adaptern kann man aber selbst eine kabelgebundenen Variante mit seinem iPad oder iPad Pro verbinden. Zwar muss man mit einer Non-Apple-Maus ganz sicher auf einige Gesten verzichten, an sich ist die Steuerung aber kein Problem.

Und man stellt schnell fest, dass Apple nicht einfach nur einen Maus-Zeiger integriert hat. Stattdessen steuert man einen kleinen runden Punkt über den Bildschirm. Dieser fokussiert sich automatisch auf Schaltflächen in Apps und über Text verwandelt er sich in einen Cursor, so dass man ihn Zeichen-genau platzieren kann. Am Ende des Tages fühlt sich die Nutzung einfach sehr natürlich an.

Was ich zumindest in iPadOS 13.4 noch nicht entdecken konnte, waren Einstellungen für das verbundene Trackpad oder die Maus, so wie man es aus macOS kennt. Das wäre durchaus sinnvoll, etwa um Gesten anzupassen oder die Zeiger-Geschwindigkeit zu ändern. Und auch eine Sache, die mich persönlich stört, kann so leider noch nicht angepasst werden: Die Scroll-Richtung. Standardmäßig hat Apple hier die von macOS bekannte Option „natürlich“ gewählt, die für mich aber einfach nur falsch herum ist.