BamBu: Meditations-App mit drei kostenlosen Resilienz-Übungsserien

Von den Maßnahmen des harten Lockdown sind gerade chronisch Kranke, Menschen mit psychischen Vorerkrankungen und Kinder schwer in Mitleidenschaft gezogen. So verzeichnete die Chat-Beratung für Kinder und Jugendliche der Nummer gegen Kummer im März 2020 einen Anstieg von 26 Prozent gegenüber dem Vormonat, das Hilfetelefon Gewalt gegen Frauen verzeichnete im April 2020 einen Anstieg an Beratungsbedarf von 15 – 20 Prozent.

Das Prinzip der Resilienz hilft dem Menschen dabei, gegenüber dem Lauf der Dinge, auf den wir oftmals keinen Einfluss haben, eine gewisse „geistige Immunität“ zu entwickeln, die uns dabei hilft, Enttäuschungen, Niederlagen und Verlusten mit mehr mentaler Stärke zu begegnen. An dieser Stelle setzt das aktuelle Angebot der Achtsamkeits- und Meditations-App BamBu (App Store-Link) an.

BamBu lässt sich auf dem iPhone, iPad und dem Apple TV nutzen und verfügt auch über eine Apple Watch-Anbindung. Der Download der App ist 125 MB groß und erfordert zudem iOS 10.0 bzw. tvOS 12.0 oder neuer. Auch eine deutsche Lokalisierung ist vorhanden. Für die Nutzung von BamBu ist ein Nutzerkonto erforderlich, das sich gratis in der App einrichten lässt.

BamBu-Gratis-Nutzung für medizinisches Personal und Pflegekräfte

In der nun bis zum 7. März 2021 freigeschalteten Meditations-Serie zum Thema Resilienz können interessierte Nutzer kostenlos auf die drei Übungsreihen „Lächelnd der Angst begegnen„, „Umgang mit Stress“ und das „Kindermeditationsprogramm für Kinder und Jugendliche“ für kleine Menschen im Alter zwischen 5 und 12 Jahren zugreifen. Neben der Nutzung in der App kann nach Erstellung eines Accounts auch die Webvariante der Übungsserien verwendet werden.

Darüber hinaus warten die französischen Entwickler von BamBu mit einer weiteren tollen Aktion auf, die sich an das im Zuge der Coronavirus-Krise stark beanspruchte medizinische Personal und Pflegekräfte richtet. Für diese Berufsgruppen stellt BamBu alle Inhalte der App bis zum 10. Mai 2021 kostenfrei zur Verfügung. Über eine E-Mail an wirsindfuereuchda@bambu.de kann ein Zugang arrangiert werden.