Belkin und Devialet präsentieren Hi-Fi Smart Speaker mit drahtlosem Ladegerät

Spätestens seit dem Erfolg des Echo Studio ist klar: Smarte Speaker und guter Klang schließen sich nicht gegenseitig aus. Das will nun auch Belkin unter Beweis stellen, die sich dafür extra die Klang-Experten von Devialet mit an Board geholt haben. Auf der CES in Las Vegas präsentiert man mit dem Soundform Elite Smart Speaker das erste Produkt der Kooperation.

Es handelt sich aber nicht einfach nur um einen smarten Lautsprecher mit Google Assistant. Dank Belkin gibt es auf der Oberseite eine drahtlose Ladefläche für Smartphones, auf der unterstützte Geräte mit bis zu 10 Watt geladen werden können. Vom Hersteller wird das im Rahmen einer Pressemitteilung wie folgt zusammengefasst:

Der Soundform Elite Smart Speaker kombiniert erstklassigen High-Fidelity-Sound (bis zu 90 dB SPL bei maximaler Lautstärke), schnelles kabelloses Laden und die Integration des Google Voice Assistant. Benutzer können ihr Telefon aufladen, Musik abspielen, Textnachrichten kontrollieren und mehrere Google-Assistant-kompatible Lautsprecher anschließen, um ein beeindruckendes Multi-Room-Erlebnis zu erschaffen. Zudem können sie ihr Smart Home mit außergewöhnlich starker und authentischer Klangqualität steuern.

Ich habe mir den Lautsprecher im Rahmen einer kleinen Präsentation schon selbst ansehen können und war vor allem von einer Tatsache beeindruckt: Trotz des kraftvollen Klangs des relativ kleinen Lautsprechers und dem beeindruckenden Bass bleibt das auf der Ladefläche abgelegte iPhone von Vibrationen verschont. Hier kommt die vom Hersteller „Push-Push“-Woofer genannte Technik zum Einsatz. „Devialets charakteristische Tieftonkonfiguration unterdrückt jegliche Vibrationen und sorgt gleichzeitig für einen tiefen, eindrucksvollen Klang mit implosiven Bässen, wenn man die Größe des Lautsprechers berücksichtigt. Dies ermöglicht ein gleichmäßiges, kabelloses Ladeerlebnis für Qi-fähige Geräte bis zu 10 W, ohne dass die Basspegel darunter leiden“, heißt es.

Ganz günstig wird die Geschichte leider nicht. Belkin und Devialet werden für den in zwei Farben erhältlichen Soundform Elite Smart Speaker stolze 299,99 Euro verlangen, der Marktstart in Deutschland ist für Februar geplant.