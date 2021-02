Bowers & Wilkins Formation: Neue Musik-App bietet mehr Flexibilität

Wer ein Bowers & Wilkins Formation-fähiges Produkt besitzt, kann ab sofort auf eine erweiterte Anzahl von Musikstreaming-Diensten zugreifen. Ab sofort ist die B&W Music App (App Store-Link) für iOS- und Android-Nutzer verfügbar und bietet mit dem Launch Unterstützung für Qobuz, TIDAL, TuneIn, Dash Radio, NTS Radio und SoundCloud. In den kommenden Monaten wird Bowers & Wilkins darüber hinaus weitere Abo-Dienste und Streaming-Plattformen hinzufügen. Über Qobuz kann man seine Musik sogar hochauflösend (24 Bit/96 kHz) genießen.

Die Bowers & Wilkins Music App fasst die Inhalte aller verfügbaren Musikdienste in einer einzigen, übersichtlichen Oberfläche zusammen. So können die Nutzer auf ihre gesamte Musikbibliothek, darunter Musiktitel, Alben, Playlists und Radiosender, zugreifen. Zudem gibt es personalisierte Empfehlungen und ausgewählte Bowers & Wilkins-Wiedergabelisten, die die tägliche Musikpräferenz vereinfachen und verbessern.

Dienste werden langfristig in der Music App vereint werden

Zunächst wird die neue Bowers & Wilkins Music App neben der bereits bekannten Bowers & Wilkins Home App verfügbar sein, die weiterhin der Einrichtung und Installation der Formation-Geräte dient. Im Laufe des Jahres wird B&W alle App-Funktionen für die Formation-Produkte in der neuen Music App vereinen, um sowohl die Einrichtung als auch das Streaming mit nur einer Anwendung zu ermöglichen.

Alle anderen Funktionen, die das Formation-System bereits bietet, bleiben natürlich nach der Fusion erhalten, also zum Beispiel AirPlay 2, Bluetooth aptX-HD-Unterstützung für das Streaming von mobilen Geräten, die integrierte Unterstützung für Spotify Connect und Roon sowie die „Works With Alexa“-Zertifizierung. Die neue B&W Music App ist ab iOS 12.0 oder neuer in deutscher Sprache kostenlos im App Store erhältlich. Weitere Informationen zu den Formation-Produkten von Bowers & Wilkins finden sich auf der Website des Herstellers.