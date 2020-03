Castlevania – Symphony of the Night: Premium-Portierung mit Controller-Support

Völlig unerwartet ist ein Gamer-Liebling für iPhone und iPad erschienen: Konamis Castlevania – Symphony of the Night (App Store-Link) ist ab sofort als Premium-Spiel zum Preis von 3,49 Euro im deutschen App Store erhältlich. Der Klassiker, der im Jahr 1997 zuerst für die PS1 erschienen ist und dann auch seinen Weg auf die PSP gefunden hat, wird mittlerweile als eines der besten Videospieler aller Zeiten angesehen.

Erfreulich für Fans also, dass man dieses Kultspiel nun auch auf mobilen Geräten absolvieren kann. Der Download der Neuerscheinung ist 342 MB groß und benötigt zur Einrichtung auf dem Gerät mindestens iOS 9.0 oder neuer. Gleich zum Start bieten die Entwickler von Konami sechs Sprachen für das Spiel an, darunter auch Deutsch und Englisch.

Original-Soundtrack, Erfolge und MFi-Support

„Bahne dir in diesem klassischen Action-RPG als Alucard mit Sprüngen, Läufen und Hieben deinen Weg durch Draculas gewaltiges Schloss“, heißt es von den Machern in der App Store-Beschreibung. „Erlebe eine tiefgehende Geschichte mit einzigartigen Gegnern und faszinierende Charakteren. Entdecke die Welt von Castlevania in einem der bahnbrechenden Spiele der Reihe völlig neu und erlebe seine gefeierte Musik und Grafik.“

Die Portierung für iOS enthält das komplette Spiel sowie den dazugehörigen tollen Soundtrack und visuelle Effekte. Besonders erfreulich für iOS-Gamer: Auch entsprechende MFi-Controller können genutzt werden, um den Kult-Titel mit physischen Tasten ausprobieren zu können. Zudem hat das Team von Konami großen Wert darauf gelegt, das Spielerlebnis für mobile Geräte anzupassen, und bietet den Spielern die Möglichkeit, über OnScreen-Tasten „eine intuitive Steuerung von Spezialangriffen und Transformationen“, wie es in der Beschreibung der Entwickler heißt. Auch eine Speicherfunktion und das Freischalten von Erfolgen ist in Castlevania – Symphony of the Night vorhanden.

Vintage-Gamer sollten daher bei diesem Titel zugreifen – Spielspaß und ein herrliches Retro-Feeling ist bei dieser Neuerscheinung vorprogrammiert. Den Original-Trailer der 1997er Version von Castlevania – Symphony of the Night bei YouTube haben wir euch abschließend auch noch eingebunden.