Cololight Strip: Mehrfarbiger HomeKit-Leuchtstreifen heute ab 29,90 Euro erhältlich

Heute haben wir ein wirklich interessantes Produkt für eure HomeKit-Installation am Start: Den Cololight Strip. Dabei handelt es sich um einen der wenigen HomeKit-Leuchtstreifen, die mehrere Farben gleichzeitig anzeigen können. Heute könnt ihr den Leuchtstreifen in zwei verschiedenen Varianten bei Cyberport zum Sparpreis kaufen.

Eine kleine Einschränkung müssen wir vorab nennen: Die Ansteuerung jeder einzelnen LED und die verfügbaren Animationen und Effekte können nicht über HomeKit gesteuert werden – weil es diese Möglichkeiten dort einfach nicht gibt. Stattdessen erstellt man in der Hersteller-eigenen App die gewünschten Szenen und kann diese dann in HomeKit aktivieren.

Der Cololight Strip ist zwei Meter lang und in zwei Varianten verfügbar. Der günstigere Leuchtstreifen kostet heute nur 29,90 Euro und bietet pro Meter 30 LEDs, was im Vergleich zur Konkurrenz schon gar nicht so schlecht ist. Für 39,90 Euro bekommt ihr den Leuchtstreifen auch mit 60 LEDs pro Meter, was für eine deutlich bessere Ausleuchtung sorgt. Die Helligkeit der einzelnen LEDs ist bei beiden Varianten identisch, wobei der teurere Leuchtstreifen mit 800 Lumen am Ende natürlich doppelt so hell leuchten kann wie das günstigere Modell.

Cololight STRIP Starter Kit 30 LED für 29,90 Euro

Cololight STRIP Starter Kit 60 LED für 39,90 Euro

Beide Leuchtstreifen lassen sich auf mehr als 5 Meter verlängern, gegebenenfalls wird dann allerdings eine zweite Stromversorgung nötig. Beim Starter-Set ist das bereits recht interessant gelöst: Es gibt kein eigenes Netzteil, denn die Stromversorgung erfolgt über einen herkömmlichen USB-Anschluss. Damit kann man den Leuchtstreifen wenn gewünscht sogar mit einer Powerbank betreiben.