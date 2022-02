Cookbye: Kleine Safari-Erweiterung will nervige Popups verhindern

Die großartigste Erfindung der letzten Jahre im Internet ist sicherlich die Cookie-Zustimmung. Die Grundidee ist zunächst einmal gar nicht so verkehrt, die Umsetzung dürfte die meisten Nutzerinnen und Nutzer aber nur noch nerven. Es geht natürlich um die Cookie-Zustimmung, die beim ersten Aufruf einer Webseite angezeigt wird bzw. werden muss.

Wer darauf keine Lust hat, soll mit der App Cookbye (App Store-Link) einen passenden Helfer finden. Die 1,99 Euro teure Safari-Erweiterung funktioniert auf iPhone, iPad und Mac und ist innerhalb weniger Minuten einsatzbereit. Was danach passieren soll, erklärt uns Andre aus dem Entwicklerteam:

„Einmal geladen und eingeschaltet läuft Cookbye konstant im Hintergrund. Aus technischer Sicht wird das Cookie-Zustimmungsfenster schlicht und einfach ausgeblendet und man kann ungestört surfen. Einfach gesagt: Es muss keine Cookie-Zustimmung abgegeben werden, da das Zustimmungsfenster beim Laden der besuchten Webseite ausgeblendet wird.“

Im Prinzip also gar keine so schlechte Idee, doch leider gibt es aus meiner Sicht noch mehrere Baustellen. Zunächst einmal funktioniert Cookbye nicht auf jeder Webseite, sondern aus meiner Sicht tatsächlich nur auf einigen Top-Seiten. Nicht unterstützte Seiten kann man direkt über die Erweiterung melden und das Entwicklerteam verspricht regelmäßige Updates mit entsprechenden Anpassungen auszuliefern. Eine Sache, bei der Cookbye erst noch zeigen muss, dass das auch tatsächlich so passiert. Aktuell werden nur rund 100 Seiten unterstützt, was natürlich nicht unbedingt viel ist.

Der zweite Punkt: Auf manchen Webseiten möchte man Cookies ja vielleicht gerne erlauben. Hier lässt uns das Team hinter Cookbye wissen: „In der Erweiterung selbst gibt es die Option ‚Pausieren‘, damit wird die Seite von Cookbye dauerhaft ausgenommen. Wir befinden uns zudem gerade im Testing, denn es wir auch bald eine Option geben bei der die Cookie-Abfragen automatisch angenommen werden. Selbstverständlich muss man diese Option dann erst aktivieren.“

