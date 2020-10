Corona-Warn-App: Gesammelte Daten gehen nach iPhone-Umzug verloren

Es geht mal wieder um die Corona-Warn-App und im ganz speziellen um ein Thema, mit dem sich möglicherweise bereits einige von euch am Wochenende beschäftigt haben: Der Umzug auf ein neues iPhone. Immerhin hat Apple am Freitag die ersten Bestellungen des iPhone 12 und iPhone 12 Pro ausgeliefert.

Normalerweise ist der Umzug von einem alten auf ein neues iPhone kein großes Thema: Man schaltet das neue iPhone an und konfiguriert es mit Hilfe des alten Geräts. Das Backup wird aus der iCloud geladen oder direkt vom alten iPhone übertragen. Nach wenigen Stunden ist dann auf dem neuen iPhone fast alles so, wie es vorher auch war.

Okay, nicht ganz. Bei Banking-Apps muss das Gerät neu aktiviert werden, in manch anderen Apps muss man sich neu anmelden – und in der Corona-Warn-App muss man die Risiko-Ermittlung erneut manuell aktivieren. Ein kleiner, nicht ganz unerheblicher Punkt, denn wenn man die App nicht öffnet und in den iOS-Einstellungen die entsprechenden Haken nicht neu setzt, findet keine Datenaufzeichnung statt.

Das ist aber nicht das einzige Problem, dass es im Zusammenhang mit der Corona-Warn-App und dem Umzug auf ein neues iPhone gibt: Die bisher gesammelten Daten vom alten iPhone werden nicht auf das neue iPhone übertragen. Das heißt in der Praxis: Habe ich in der vergangenen Woche eine Risiko-Begegnung mit meinem iPhone 11 Pro Max gehabt, wird es ein Warnhinweis auch nur dort geben. Wer auf Nummer sicher gehen will, setzt sein altes Gerät also nicht sofort zurück.

Die Geschichte scheint aber zumindest kein Fehler der Programmierer, sondern eher eine Einschränkung des Betriebssystems zu sein. Glücklicherweise kommt so ein iPhone-Wechsel bzw. das komplette Zurücksetzen des Geräts ja nicht so häufig vor.