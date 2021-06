Corona-Warn-App integriert ab sofort digitalen Impfnachweis

Ab dem 14. Juni kann man sein Impfzertifikat in der Corona-Warn-App (App Store-Link) speichern und muss so nicht immer den gelben Impfausweis mitnehmen, um einen vollen Impfschutz nachzuweisen. Die Corona-Warn-App ist bereit und wurde entsprechend auf Version 2.3 aktualisiert.

Nach dem Update könnt ihr über die Startseite die neue Kachel „Impfzertifikat hinzufügen“ sehen. Die Zertifikate werden von einigen Apotheken ab dem 14. Juni ausgestellt. Ab dem Stichtag könnt ihr auf der Webseite www.mein-apothekenmanager.de nach Apotheken suchen, die den Nachweis ausstellen.

Ab kommenden Montag wird man auch die neue App CovPass herunterladen können. Diese ist speziell für den Nachweis des vollen Impfschutzes gemacht, bietet aber die gleichen Funktionen wie der Nachweis in der Corona-Warn-App. Aber: Wer die Corona-Warn-App nicht nutzen möchte, kann so seinen Impfschutz in der CovPass-App hinterlegen.