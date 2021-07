Die Top-Themen der Woche: Apples teurer Akku und Sparkasse-Upgrade

„Endlich mal wieder ein neues Apple-Produkt“, das dürften wohl die wenigsten von euch gedacht haben. Viel mehr werden die Gedanken bei Apples MagSafe Powerbank in eine andere Richtung gewandert sein: „Spinnen die jetzt komplett?“

109 Euro will Apple für die kleine Powerbank haben, die per Magnet an der Rückseite des iPhones haften kann. Die technischen Details kennen wir mittlerweile, im Laufe der kommenden Woche können wir uns hoffentlich einen eigenen Eindruck von dem Zubehör machen. Ich bin gespannt, ob der Preis zumindest ein wenig gerechtfertigt ist.

Viel diskutiert wurde in dieser Woche auch das Apple Pay Upgrade bei der Sparkasse. Dort kann man mit der Girocard und Apple Pay nicht mehr nur am Lesegerät im Geschäft bezahlen, sondern diese Zahlungsmethode nun auch in Online-Shop nutzen.

Die Top-Themen der Woche im Überblick