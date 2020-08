Die Top-Themen der Woche: Quartalszahlen, Monopol & Teufel

Wird es ungemütlich für Apple und Tim Cook? Im Rahmen der Anhörung vor dem Untersuchungsausschuss des US-Repräsentantenhauses bezüglich der Monopolstellung großer Konzerne haben einige namhafte Manager und CEOs bereits erste Aussagen getätigt. Apple steht vor allem wegen der App Store-Praktiken in Kritik, die dem Konzern zu viel Macht über unabhängige Entwickler verleihen können. Was der Apple-Boss dazu sagt, lest ihr hier.

Trotzdem dürfte die Laune von Tim Cook aktuell blendend sein, denn Apple hat trotz der Corona-Krise mal wieder ein Rekord-Quartal hingelegt. Im Vergleich zum Vorjahr konnte man die Umsätze quasi in allen Bereichen steigern, zudem sind die Services weiter eine sichere Einnahmequelle. Allerdings kündigte man auch an, dass das nächste iPhone nicht wie üblich im September, sondern erst im Oktober erscheinen wird. Das könnte sich auf das kommende Quartal auswirken.

Bereits auf dem Markt erhältlich sind die neuen Teufel Airy True Wireless Kopfhörer. Die Teufel Airy True Wireless können auf dem wohl wichtigsten Gebiet überzeugen: Klang. Der ist wirklich ausgezeichnet. Hier kommen auch Linear-HD-Neodym-Treiber zum Einsatz. Das Ladecase an sich ist nicht so hochwertig, auch fehlen USB-C und Wireless Charging. Als AirPods Pro-Nutzer ist man natürlich ein wenig verwöhnt. Umsteigen würde ich definitiv nicht. Wenn ich noch keine In-Ear-Kopfhörer hätte, würde ich mir die Airy True Wireless von Teufel durchaus kaufen. Mehr Infos gibt es in unserem Testbericht.

Alle Top-Themen der Woche im Überblick