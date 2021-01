Die Top-Themen der Woche: Thread, Kaffee und buntes Licht

In der Apple-Welt ist der neue Smart Home Standard Thread als Teil von Connected Home over IP ja schon angekommen, unter anderem in einigen Geräten von Eve Systems und Nanoleaf. Mit dem nächsten Eve Weather wird die Thread-Familie um ein Zubehör reicher. Philips Hue will seine Leuchtmittel allerdings nicht in das Mesh-Netzwerk einordnen, seine Hue Bridge aber sehr wohl mit dem darüber stehenden Smart Home Standard „CHIP“ kompatibel machen.

Wo wir gerade beim bunten Licht sind. Falls ihr bereits Philips Hue im Einsatz habt und eure Installation erweitern möchtet, solltet ihr unbedingt bei Proshop vorbeischauen. Dort gibt es auch einige Tage nach dem Start der Aktion noch zahlreiche tolle Angebote. Noch bunter wird es in diesem Jahr dank Twinkly – der italienische Hersteller hat einige neue Produkte in der Pipeline.

Einen Testbericht zu einem ganz anderen Thema habe ich zu Beginn der Woche veröffentlicht. Ich habe mit einen Vollautomaten von Philips angesehen und war vor allem vom Milchsystem begeistert, das ganz ohne Schläuche auskommt und so besonders einfach zu reinigen ist. Lest doch einfach mal meinen Erfahrungsbericht.

