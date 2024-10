Diese Macs sind im Zeitplan und sollen noch dieses Jahr erscheinen

Es ist ein offenes Geheimnis, dass Apple neue Macs gerne gegen Ende des Jahres vorstellt, oftmals im Oktober. Apple-Blogger und Experte Mark Gurman berichtet derweil, dass die neuen Macs im Zeitplan liegen und noch „dieses Jahr“ auf den Markt kommen sollen.

Apple hat das MacBook Pro und den iMac zuletzt auf einem virtuellen Event am 30. Oktober 2023 vorgestellt, während der Mac mini im Januar letzten Jahres aktualisiert wurde. Für alle Modelle steht ein Update an, unter anderem soll der aus dem iPad Pro bekannte M4-Chip erstmals in einem Mac zum Einsatz kommen.

MacBook Pro: Das sind die bisherigen Infos

Es wird erwartet, dass Apple das 14 und 16 Zoll MacBook Pro aktualisiert. In den neuen Maschinen sollen der M4, M4 Pro oder M4-Max Chip zum Einsatz kommen, wohingegen sich am Design nichts ändern soll. Ein OLED-Display und ein dünneres Design stehen erst für 2026 auf dem Plan.

iMac: Neu mit M4-Chip

Für den iMac steht ein kleines Update an, denn es wird nur ein Chip-Upgrade erwartet. Der iMac verzichtet wohl auf die Pro- und Max-Modelle und wird nur mit dem Standard-Chip M4 angetrieben. Bleibt abzuwarten, ob Apple im Zuge der Aktualisierung auch die Magic Mouse und das Magic Trackpad endlich auf USB-C umstellt.

Mac mini: Das wohl größte Upgrade

Wir haben schon mehrfach über den möglichen M4 Mac mini berichtet, unter anderem soll sich das Design ändern. Der Mac mini könnte dann in etwa so groß sein wie das Apple TV. Ansonsten steht auch hier das Upgrade auf M4 und M4 Pro an, außerdem werden mehr USB-C-Ports erwartet.

Plant Apple nur ein virtuelles Mac-Event?

Unklar ist derweil noch, ob Apple die neuen Macs im Rahmen eines virtuellen Events vorstellt oder ausgewählte Journalisten und Journalistinnen nach Cupertino einlädt. Insofern es offizielle und spruchreife Informationen gibt, reichen wir diese natürlich sofort an euch weiter.