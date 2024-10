Scenic: Motorrad-Navi setzt mit neuer Version 4.0 auf OpenStreetMaps

Wer häufiger mit dem Motorrad auf den Straßen unterwegs ist und die ein oder andere Ausfahrt macht, hat sicherlich schon von speziellen Motorrad-Navigations-Apps wie Calimoto oder auch Scenic gehört. Diese bieten explizit für Motorräder passende Routenvorschläge, die meistens über eine besonders schöne Streckenführung verfügen, so dass die Zweiradtour gleich noch mehr Spaß macht.

Das oben bereits erwähnte Motorrad-Navi Scenic (App Store-Link) lässt sich kostenlos im deutschen App Store auf iPhones und iPads herunterladen und benötigt zur Installation neben 157 MB an freiem Speicherplatz auch mindestens iOS/iPadOS 16.4 oder neuer auf dem Gerät. Alle Inhalte stehen in deutscher Sprache zur Verfügung. Die Finanzierung erfolgt über ein Abo, das aktuell auf 10,49 Euro/Monat bzw. 32,90 Euro/Jahr reduziert ist.

Scenic bietet Motorradfahrern und -fahrerinnen ein umfassendes Navigations- und Tourenplanungs-Erlebnis: Über 200.000 öffentliche Routen stehen in der App bereit. Bislang kommen mit Scenic rund 20 Millionen gefahrene Stunden und 130 Millionen aufgezeichnete Kilometer von mehr als 200.000 regelmäßigen Usern zusammen. In der App lassen sich Routen inklusive Zwischenstops und Haltestellen planen, und das auch mit speziellen Motorrad-Routenmodi wie besonders kurvenreichen Strecken. Zudem gibt es eine Turn-by-Turn-Navigation, einen Routen-Import, 3D-Gebäude auf der Karte, zahlreiche POIs und die Möglichkeit, Offline-Karten herunterzuladen.

Ab sofort steht im deutschen App Store nun auch das große Versions-Update auf v4.0 von Scenic zum Download bereit, mit der auch einige neue Features in die App Einzug halten. Viele davon basieren auf einem überarbeiteten Design von Scenic sowie dem Wechsel von HERE Maps zu dem frei verfügbaren Kartenmaterial von OpenStreetMaps. Letzteres hat unter anderem zur Folge, dass die Karten nun über eine globale Abdeckung verfügen und noch detaillierter gestaltet sind, dafür allerdings auch mehr Speicherplatz in Anspruch nehmen.

„Fangen Sie Ihr gesamtes Abenteuer mit Scenic 4 ein. Planen Sie Ihre Routen detaillierter, nutzen Sie die neue Straßenansicht, um sie mit Vertrauen zu fahren, und verfolgen Sie Ihre Statistiken, um Ihre gesamte Geschichte mit Freunden und Followern zu teilen. Scenic 4 bietet Ihnen unsere detailliertesten Karten aller Zeiten sowie benutzerdefinierte Farbcodierungsmöglichkeiten für Ihre Routen, Fahrten, Standorte und POIs. Verbesserte Einblicke in Ihre Fahrstatistiken und -historie sowie erweiterte Routing-Optionen und -Abdeckung bedeuten, dass jedes Kapitel Ihres Abenteuers Ihnen zum Nacherleben zur Verfügung steht.“

So berichtet das Scenic-Team im Changelog im deutschen App Store. In Scenic v4 wird es weiterhin auch alle bekannten Features von Version 3 geben, zudem soll noch in diesem Herbst, voraussichtlich im Oktober oder November, eine komplette Integration von Apples CarPlay erfolgen. Weitere Features wie Radarwarnungen, Echtzeit-Infos zu Straßensperren sowie die Auswahl des Kartenstils sollen im Frühjahr 2025 verfügbar sein, laut Aussagen des Entwicklerteams bis zum März des kommenden Jahres.

Mit der Aktualisierung auf Version 4.0 von Scenic sind zwar alle Einstellungen sowie bereits bestehende Routen, Fahrzeuge, POIs und mehr verfügbar, allerdings heißt es aufgrund des Wechsels des Kartenmaterials, benötigte Offline-Karten neu herunterzuladen. Wer bereits ein Abo von Scenic nutzt, kann dies wie gewohnt weiter verwenden. Auch eine Preiserhöhung ist nicht geplant. Hat man darüber hinaus den früheren „Premium Forever“-Einmalkauf abgeschlossen, kann dieser weiterhin genutzt werden. Neue Käufe des einmaligen Kaufs werden fortan aber nicht mehr angeboten: Scenic setzt jetzt voll und ganz auf das Abo-Modell. Das Scenic-Team beantwortet zudem in einem FAQ auf der eigenen Website viele Fragen zur neuen Version 4.0.