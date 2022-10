Echo Dot 5, Echo Dot Kids und Echo Studio in Weiß starten

Ab sofort kann der neue Echo Dot 5, der neue Echo Dot 5 Kids und der Echo Studio in weißer Ausführung gekauft werden. Die beiden Echo Dot Modelle bekommen eine neugestaltete Audio-Architektur spendiert, die unter anderem einen eigens entwickelten Breitbandtreiber beinhaltet. Zusammen mit einem verbesserten Lautsprecher bietet der Echo Dot im gleichen Formfaktor und Design nun klarere Stimmen und doppelt so viel Bass.

Zudem wurden im Inneren neue Sensoren verbaut. So kann der Echo Dot nun auch die Temperatur messen und diesen Wert für Smart Home Routinen verwenden. Außerdem ist ein Beschleunigungssensor verbaut, der einen Fingertipp auf die Oberseite des Geräts erkennt. Mit dieser neuen Geste kann man beispielsweise die Musikwiedergabe ohne einen Sprachbefehl pausieren, den Wecker abstellen oder einen Anruf beenden.

Der neue Echo Dot mit Uhr verfügt über ein verbessertes 5×21 LED-Display. Zusätzlich zur Uhrzeit können beispielsweise Songtitel, Künstlernamen, das Wetter oder eine mathematische Gleichung angezeigt werden.

Der Echo Dot 5 kostet 59,99 Euro, der Echo Dot mit Uhr schlägt mit 69,99 Euro zu Buche.

Echo Dot Kids jetzt auch in Deutschland

Der Echo Dot Kids war bisher nur in den USA erhältlich und startet nun auch in Deutschland. Er kommt mit Amazon Kids Kindersicherung, einem Jahr Amazon Kids+, kinderfreundlichem Eulen- oder Drachen-Design und Zwei-Jahre-Sorglos-Garantie.

Echo Studio auch in Weiß

Der Echo Studio ist ab sofort nicht mehr nur in einer schwarzen Variante, sondern auch in einer weiße Ausführung zu haben. Gleichzeitig gibt ein Update für die Klang-Technologie: „Dank einer neuen Technologie zur räumlichen Audioverarbeitung und der Erweiterung des Frequenzbereichs werden auch bestehende Geräte noch besser. Wie bei einem Hi-Fi-Stereo-System sind Stimmen in der Mitte präsenter und im Stereopanorama verteilte Instrumente besser an den Rändern definiert. Die Erweiterung des Frequenzbereichs sorgt dafür, dass Mitten klarer wiedergegeben werden und der Bass tiefer geht.“

Echo Studio | Der beste Klang, den Echo-Lautsprecher je geboten haben – mit Dolby Atmos und Alexa... Genieße ein immersives Klangerlebnis: 5 Lautsprecher für kräftigen, tieferen Bass mit definierterem Klang, dynamischen Mitten und kristallklaren...

Steuere deine Musik mit deiner Stimme – Streame Songs von Amazon Music, Apple Music, Spotify, Deezer und weiteren. Mit Amazon Music HD hast du...

Kindle Scribe und Fire TV Cube erst später

Der neue Kindle Scribe wird hingegen erst am 30. November verfügbar gemacht, der neue Fire TV Cube startet ab dem 27. Oktober.