YouTube Premium: Familien-Tarif wird teurer, noch nicht in Deutschland

Ich habe YouTube Premium abonniert, damit ich keine nervige Werbespots am Anfang und mitten in Videos sehen muss. Die weiteren Vorteile, zum Beispiel Offline Downloads und vor allem YouTube Music, benötige ich nicht. Über einen Tarif nur mit Deaktivierung der Werbeanzeigen würde ich mich sehr freuen, ein YouTube Premium Lite-Tarif wird zwar getestet, ist bisher aber nicht buchbar.

In den USA kostet YouTube Premium Family aktuell 17,99 US-Dollar, doch YouTube zieht jetzt die Preise an und verlangt fortan 22,99 US-Dollar. Die Preiserhöhung greift nicht nur in den USA, sondern auch in Schweden, Norwegen, Dänemark, Finnland, Belgien, Luxemburg und den Niederlanden.

Noch nicht in Deutschland

Hierzulande kostet der Familien-Tarif weiterhin 17,99 Euro, eine Ankündigung zur Preiserhöhung gibt es bisher nicht. Im Family-Abo können insgesamt 6 Familienmitglieder auf die Vorteile von YouTube Premium zugreifen. Der Einzeltarif kostet 15,99 Euro pro Monat, wer direkt ein Jahr im voraus zahlt, kommt auf 119,99 Euro, also nur 9,99 Euro pro Monat. Zudem steht ein günstiger Studententarif zur Auswahl bereit.

Über das Ausland günstiger zuschlagen

Ihr kennt es vielleicht: Wer YouTube Premium in einem anderen Land abonniert, kann viel Geld sparen. Family-Tarife über die Türkei oder Indien liegen umgerechnet zwischen 2 und 3 Euro. Ich will niemanden dazu animieren diese Lücke auszunutzen, erlaubt ist dies nämlich nicht. YouTube scheint das ganze aber zu tolerieren. Ein VPN ist dafür zwingend notwendig. Weitere Details liefert euch sicherlich die Google-Suche.

Würde YouTube den Lite-Tarif nur zur Deaktivierung der Werbung offiziell anbieten, kann ich mir vorstellen, dass dieser zum reduzierten Preis von 7 Euro eher genutzt wird und der Umweg über andere Länder nicht mehr genommen wird.