Elago: Niedliche neue 3D-Cases für die AirPods 1 und 2

Zum Thema Schutzcases für die AirPods sind viele Nutzer geteilter Meinung: Während einige ihr Ladecase vor Stürzen und Kratzern mit einer zusätzlichen Hülle sichern wollen, sind andere User wiederum der Auffassung, dass das Ladecase bereits Schutz genug bietet. Wer zur ersten Kategorie der AirPods-Besitzer gehört, findet ab sofort einige neue, sehr witzige 3D-Cases aus Silikon von Elago.

Insgesamt gibt es vier lustige Modelle, in denen sich die AirPods der ersten und zweiten Generation verstauen und transportieren lassen. Alle Silikon-Cases verfügen darüber hinaus auch über einen integrierten Karabiner, um das Case bequem an einem Rucksack anzubringen oder es aufhängen zu können. Neben einem Exemplar mit einem Hai gibt es auch ein Eis am Stiel, eine Ananas und einen Mini Cooper.

Alle Modelle sind in mehreren Farben verfügbar und können versandkostenfrei bei Amazon zu Preisen zwischen 13,99 Euro und 15,99 Euro erworben werden. Die Cases unterstützen das kabellose Aufladen der AirPods über Qi Charging und verfügen gleichzeitig über Öffnungen für den kabelgebundenen Ladeport. Das Mini Cooper-Modell verfügt zusätzlich noch über fluoreszierende Vorder- und Rückleuchten, die im Dunkeln glühen.