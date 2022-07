Eve Aqua + Gardena Verteiler aktuell für nur 84,90 Euro im Angebot

In den nächsten Wochen soll es mal wieder richtig heiß werden. Keine Frage: Da muss man sich auch um die richtige Bewässerung kümmern. Wer dabei auf HomeKit setzen möchte, ist mit dem Eve Aqua sehr gut bedient. Die neue Generation bietet dabei nicht mehr nur Bluetooth, sondern auch Thread. Das ist vor allem dann praktisch, wenn der Wasseranschluss im Garten recht weit von der nächsten HomeKit-Steuerzentrale entfernt ist und die Bluetooth-Verbindung nicht ausreichen würde.

Bei Cyberport gibt es das Set bestehend aus Eve Aqua und einem einfachen Gardena Verteiler für nur 84,90 Euro (zum Angebot). Wer den 5 Euro Newslettergutschein zusätzlich nutzt, kommt am Ende auf nur 79,90 Euro. Und das ist ein guter Preis: Eve Aqua ist bei Cyberport schon am günstigsten, ihr bekommt den Gardena Verteiler im Wert von rund 20 Euro also on top.

Der Verteiler kann ganz einfach am Wasseranschluss angebracht werden und bietet dann zwei Ventile. So kann man Eve Aqua an einem Ventil anbringen und smart steuern und hat zusätzlich noch ein Ventil frei, das man anderweitig nutzen kann.