Eve Thermo: Jetzt im 3er-Set für nur 159,95 Euro kaufen

Aktuell laufen bei tink.de die Energiespartage 2024. Dort könnt ihr praktisches Smart Home Zubehör kaufen, um eure Heizkosten zu senken. Unter anderem gibt es die neuen Tado X Thermostate für 49,99 Euro pro Stück. Falls ihr nicht zum Team Tado zählt und bei euch Zuhause lieber auf die smarten Heizkörper-Thermostate von Eve Systems setzt, hat tink.de aber auch ein passendes Angebot auf Lager.

Derzeit bekommt ihr das Eve Thermo im 3er-Set für nur 159,95 Euro (zum Angebot), unterm Strich zahlt ihr für ein Heizkörper-Thermostat also 53,31 Euro. Damit kommt ihr fast an die Preise der Prime Deal Days heran, als das Thermostat auf Amazon für 49,95 Euro verkauft wurde. Der aktuelle Internet-Preisvergleich liegt bei 68,90 Euro.

Eve Thermo: Das sind die Vorteile gegenüber Tado

Auch wenn das Eve Thermo nicht ganz so stylisch aussieht wie die neuen Tado X Thermostate, hat es doch einige Vorteile. Zunächst einmal seid ihr nicht zwingend auf Matter over Thread angewiesen, da mit einem Firmware-Update aktiviert werden kann. Es ist auch eine klassische Steuerung per Bluetooth möglich. In diesem Fall könnt ihr sogar direkt vom iPhone aus Zeitpläne auf die Thermostate übertragen. Für alle smarten Automationen ist dann aber zumindest eine HomeKit-Steuerzentrale erforderlich.

Darüber hinaus profitiert man beim Eve Thermo von einer direkten Verbindung zu weiterem Zubehör. So lassen sich die smarten Heizkörper-Thermostate ganz einfach mit dem Eve Door & Window koppeln, um offene Fenster zu erkennen und die Heizung auszuschalten. Bei Tado läuft das über Hersteller-App nur über eine Software-Funktion, die per Abo freigeschaltet werden muss.

Noch ganz frisch auf dem Markt ist mit Eve Thermo Control eine kleine Fernsteuerung für die Eve Thermo Heizkörper-Thermostate. Mit dem neuen Gadget bekommt ihr einen externen Temperatur-Sensor mit Display und zwei Tasten zur manuellen Steuerung der Temperatur im Raum. Auch hier ist die Kopplung über die Eve-App in wenigen Momenten hergestellt.

