Exklusive Prime-Angebote von Eero: Schnelles WLAN im Set

Mittlerweile gibt es etliche Hersteller für kabellose Repeater, mit denen man problemlos das WLAN in den eigenen vier Wänden ausbauen kann. Freddy ist seit einiger Zeit mit seinen Fritz-Repeatern zufrieden, ich habe mich Zuhause für das Eero-System von Amazon entschieden. Hier durfte ich schon verschiedene Modelle testen und alles klappt wunderbar. Mittlerweile habe ich das System per Kabel bis in die Garage erweitert.

Falls das besonders leicht zu konfigurierende und optisch hübsche Eero-System für euch interessant ist, dann bekommt ihr mit einer Prime-Mitgliedschaft jetzt besonders günstige Preise. Zur Auswahl stehen zwei Sets, bei denen ihr derzeit 50 Prozent sparen könnt.

Eero 6 3er-Set für 129,99 statt 259,99 Euro: ein Router und zwei Repeater, bis zu 420 Quadratmeter Abdeckung, bis zu 500 Mbit/s Ethernet und WiFi 6. (Amazon-Link)

Amazon eero 6 Mesh-WLAN-Router | 500-Mbit/s-Ethernet | Bis zu 420 m² Abdeckung |... Wi-Fi-6-Abdeckung für das ganze Haus – Ein eero 6-Dreierpack deckt bis zu 420 m² mit WLAN ab und unterstützt WLAN-Geschwindigkeiten von bis zu...

Vergessen Sie Funklöcher und Puffern – Die Mesh-WLAN-Technologie von eero passt sich optimal an Ihren Raum an. So können Sie in Ihrem Zuhause...

Eero Pro 6E 2er-Set für 299,99 statt 583,97 Euro: ein Router und ein Repeater, bis zu 380 Quadratmeter Abdeckung, bis zu 2,3 Gbit/s und WiFi 6E. (Amazon-Link)

Angebot Amazon eero Pro 6E Mesh-WLAN-Router | 2,5-Gbit/s-Ethernet | Bis zu 380 m² Abdeckung... Der erste Wi-Fi-6E-Router von eero – eero Pro 6E unterstützt hohe Geschwindigkeiten und direkten Zugriff auf das neue 6-GHz-Band mit...

Mehr Bandbreite, Geschwindigkeiten von einem Gigabit und mehr – Unterstützt eine Netzwerkgeschwindigkeit von bis zu 2,3 Gbit/s, wenn sowohl...

Natürlich ist das Pro-Modell bedeutend leistungsstärker, das habe ich auch schon in der Praxis festgestellt. Eine pauschale Empfehlung für das eine oder andere Bundle kann ich euch allerdings nicht geben, hier spielen einfach zu viele Faktoren eine Rolle. Solltet ihr keine besondere Performance benötigen und einfach nur euren 100 Mbit/s Internet-Anschluss im ganzen Haus verteilen wollen, dann reicht das normale Eero-Bundle wohl aus. Hier müsst ihr bei den Satelliten zum Beispiel auf LAN-Ports verzichten.

Wichtig zu wissen: Das Eero-System ersetzt nicht eure komplette Internet-Hardware, denn es ist kein Modem verbaut. Die Fritz!Box, der Speedport-Router oder eure Zugangslösung bleibt also bestehen. Ein Eero wird dann per Netzwerkkabel mit diesem Ausgangspunkt verbunden und alle weiteren Satelliten können frei im Haus platziert werden. Solltet ihr absolut keine Ahnung von Netzwerk und WLAN haben, ist das aber kein Problem. Die Installation des Eero-Systems ist denkbar einfach und wird auch ausführlich in der Eero-App erklärt.