Facebook: Gruppenchats übergreifend in Instagram und Messenger möglich

Die Verschmelzung verschiedener Apps des Facebook-Unternehmens schreitet weiter voran. Wie der Konzern von Mark Zuckerberg nun in einer neuen Mitteilung bekanntgegeben hat, sollen vor allem der Facebook Messenger und das soziale Netzwerk Instagram in Zukunft plattformübergreifener agieren.

Eine der wichtigsten Nachrichten aus der Meldung: Facebook will es nun erlauben, Gruppenchats zwischen Instagram und dem Facebook Messenger übergreifend zu tätigen. Um die Option nutzen zu können, hat man eine Einwilligung zu bestätigen. Facebook berichtet, dass bereits „über 70 Prozent der in Frage kommenden Personen bei Instagram sich für die neue Messenger-Erfahrung entschieden haben“. Zusätzlich zu den plattformübergreifenden Gruppenchats gibt es weitere Neuerungen:

„Wir führen auch Umfragen für deine Instagram-DMs und Gruppenchats mit Freunden über Messenger und Instagram ein, damit die Gruppe leichter entscheiden kann, welche neue Serie am meisten geschaut werden sollte oder in welches Restaurant ihr am nächsten Wochenende geht.“