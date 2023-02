Flipboard: Medien-App erhält mit Update mit neuer Notizfunktion

Die App Flipboard (App Store-Link) ist schon seit vielen Jahren im App Store vertreten und sieht sich selbst als „persönliches Magazin“, in dem sich Nachrichten und Artikel zu persönlich favorisierten Themen sammeln und anzeigen lassen. Die rund 99 MB große App für iPhones und iPads steht seit jeher kostenlos im deutschen App Store zum Download bereit und benötigt mindestens iOS bzw. iPadOS 13.6 oder neuer zur Installation.

Mit dem kürzlich erfolgten Update auf Version 4.2.163 hat das Entwicklerteam von Flipboard der eigenen App eine spannende Neuerung spendiert, die wir euch im Folgenden vorstellen wollen. Die Anwendung, die ähnlich eines RSS-Readers arbeitet und personalisierte Nachrichten und Artikel in thematischen Magazinen präsentiert, hat in der neuen Fassung eine Notizfunktion erhalten, die es vereinfachen soll, mit Inhalten zu interagieren und Unterhaltungen zu führen.

„Wenn du ein Fan des Kuratierens von Magazinen auf Flipboard bist, dann wirst du das neueste Update unserer Apps lieben. Notizen sind jetzt auf iOS und Android verfügbar und bieten eine einfache Möglichkeit, Ideen zu teilen oder Gespräche zu beginnen. Hast du dir schon einmal gewünscht, du könntest auf Flipboard eine Frage stellen, um die Ansichten oder Empfehlungen anderer zu erfahren? Das kannst du jetzt, dank der Notizen! Du kannst eine Notiz auch verwenden, um neue Follower zu begrüßen oder ihnen deine Gedanken und Ideen mitzuteilen. Mit ihrem unverwechselbaren saphirfarbenen Hintergrund bieten Notizen nicht nur die Möglichkeit, sich selbst auszudrücken und deinem Magazin deine Stimme zu verleihen, sondern auch eine ansprechende Möglichkeit, mit den Personen, die dir folgen, in Kontakt zu treten. Das responsive Layout einer Notiz zeigt an, wenn Unterhaltungen stattfinden, indem es Antworten anzeigt. Du kannst sogar andere Personen mit @ erwähnen, wenn du eine Notiz oder einen Kommentar schreibst.“

So berichtet Flipboard in einem Blogbeitrag zum Update und dem damit verbundenen neuen Feature. Das Erstellen einer Notiz ist laut Flipboard-Angaben ganz einfach: Dies geschieht über einen speziellen Button in der Navigationsleiste der App. Andere User lassen sich erwähnen, zudem erhält man Benachrichtigungen, wenn andere Personen auf die Notiz reagieren. Die neue Funktion lässt sich in der Webversion von Flipboard, unter iOS und Android verwenden. Wer vorher noch kein Magazin bei Flipboard kuratiert hat, findet hier eine Anleitung des Entwicklerteams.