Gaiali: 10-minütige Audio-Stories sollen Allgemeinwissen verbessern

Mit dem aktuellen Podcast-Boom finden Interessierte bereits Infos in gesprochener Form zu fast jedem nur erdenklichen Thema – Geschichte, Technologie, Kochen, Psychologie, Musik, Film, Literatur, Politik… die Liste der Podcast-Bereiche scheint endlos. Und doch hat nicht jeder Nutzer, der an Audio-Inhalten interessiert ist, auch gleich Zeit, 30 Minuten, eine Stunde oder noch mehr für eine Podcast-Folge zu investieren.

Eine Mischung aus Podcast und Bildungsinhalten ist die App Gaiali (App Store-Link), die sich kostenlos auf das iPhone herunterladen lässt und sich über ein Premium-Abo für 4,99 Euro/Monat bzw. 39,99 Euro/Jahr finanziert. Der Download der App kann ab iOS 13.0 oder neuer erfolgen, zudem wird mindestens 50 MB an freiem Speicherplatz benötigt. Alle Inhalte stehen in deutscher Sprache bereit.

Insgesamt verfügt Gaiali derzeit über ein Archiv von mehr als 300 Audio-Stories zu verschiedensten Themen. Ihnen allen ist gemein, dass ihre Länge 10 Minuten nicht überschreitet. So kann auch die kürzeste Busfahrt, der kleine Gang nach Hause oder das Warten beim Arzt auf sinnvolle Art und Weise genutzt werden. Auch thematisch findet sich für jeden Nutzer etwas in Gaiali: Von Musik, Natur und Technik bis hin zu Philosophie, Literatur und Wirtschaft sind alle Wissensbereiche in der App vertreten.

Story-Playlists und Player mit Komfort-Funktionen

Auch spezielle Story-Playlists mit mehreren Folgen zu einem übergeordnetem Thema lassen sich in Gaiali finden. So gibt es beispielsweise einen Bereich zur englischen Literatur, in dem man Stories zu William Shakespeare, Charles Dickens, Geoffrey Chaucer, J.R.R. Tolkien, George Orwell, William Makepeace Thackeray und Henry Fielding auf die Ohren bekommt. Die Wiedergabe der Stories, die von Experten ihres Faches begleitet werden, erfolgt über einen App-eigenen Player samt variabler Wiedergabe-Geschwindigkeit (1x, 1.25x, 1.5x, 1.75x und 2x), 10-Sekunden-Vor- und Zurückspulen und einem AirPlay-Button.

Mit dem letzten Update wurde zusätzlich eine Möglichkeit in Gaiali geschaffen, den Nutzer visuell auf bereits gehörte Stories hinzuweisen. So wissen gerade Power-User gleich auf den ersten Blick, welche 10-minütigen Geschichten sie schon gehört haben. Bei Abschluss eines kostenpflichtigen Abonnements ist zugleich auch eine 7- (Monatsabo) bzw. 14-tägige (Jahresabo) kostenlose Testphase enthalten. Kündigt man während dieser Phase fristgerecht bis 24 Stunden vor Ablauf, fallen keine weiteren Kosten an. Zudem lassen sich auch als Nutzer eines Basis-Abos bereits einige Stories kostenfrei anhören.