Google Pixel Tablet: Könnte das eine Alternative zum iPad werden?

Einer von Apples größten Konkurrenten hat am gestrigen Abend eine Vielzahl an neuen Produkten vorgestellt: Google. Während des I/O-Live-Events hat man nicht nur die kommende Pixel 7 (Pro)-Smartphone-Generation und die Pixel Buds Pro präsentiert, sondern auch erste Einblicke in die Entwicklung der langersehnten Pixel Watch mit rundem Design und eines neuen Google Pixel Tablets.

Bisher schien Google nicht sonderlich am Tablet-Markt interessiert, der aktuell von Apples iPads und Samsungs Tab-Geräten dominiert wird. Im Jahr 2021 waren laut Statista Apples iPads deutliche Marktführer mit Anteilen von 34,2 Prozent, gefolgt von Samsung mit 18,3 Prozent. Zuletzt hatte Google im Jahr 2015 ein Android-Tablet auf den Markt gebracht, das Pixel C.

Dieses Android, damals noch in der Version Marshmallow, bot aber keinerlei Features, die man von einem leistungsfähigen Tablet erwarten würde. Kein Splitscreen, kein Stylus oder anderes Eingabegerät direkt vom Hersteller, ein langsames Multitasking und keine für Tablets optimierten Apps im Google Play Store ließen das Pixel C schon nach kurzer Zeit wieder in der Versenkung verschwinden. Es wurde 2017 eingestampft. Danach folgte nur noch das Pixel Slate im Jahr 2018, das allerdings unter ChromeOS lief.

Nun scheint Google einen neuen Anlauf wagen zu wollen. Beim gestrigen I/O-Event präsentierte man erstmals wieder Hinweise auf eine neue Google-Tablet-Generation. Und auch bei Twitter teilte man erste Infos in einem Sneak Preview, betitelt mit den Worten, „Ein Android-Tablet der nächsten Generation, das von Google Tensor angetrieben wird und als Ergänzung zu deinem Pixel-Smartphone entwickelt wurde“.

Here’s a sneak peek at our upcoming Pixel tablet 👀 A next-generation @Android tablet powered by Google Tensor, designed to complement your Pixel phone.#GoogleIO pic.twitter.com/5WU6O09UKd — Made By Google (@madebygoogle) May 11, 2022

Das Google Pixel Tablet soll im nächsten Jahr veröffentlicht werden, so viel konnte das Google-Team beim Event bereits verraten. Bezüglich der Hardware-Spezifikationen hüllte man sich aber in Schweigen: Bekannt wurde lediglich, dass mit dem Google Tensor der gleiche Chip wie auch in den Pixel-Smartphones werkeln wird. Auf der Rückseite ist auf den Renderings im Twitter-Video eine einzige Kameralinse ohne zusätzliches Blitzlicht zu sehen. Es ist daher davon auszugehen, dass es hier kein weitreichendes Kamera-Setup wie bei den iPad Pro-Modellen inklusive TrueDepth-Funktion, Weitwinkel- und Ultraweitwinkel-Objektiv geben wird.

Das Design erinnert hingegen an alte iPad-Generationen: Abgerundete Ecken und deutlich größere Displayränder, als man sie von aktuellen iPad Pros kennt. Etwas hat das Pixel Tablet den iPads aber voraus, nämlich eine Frontkamera an der längeren Seite. Apple-Fans fragen sich auch nach Jahren noch immer, warum man das iPad in 99 Prozent der Fälle im Landscape-Modus nutzt, aber die Frontkamera immer noch an der kürzeren Seite angebracht wird.

Auch softwaretechnisch will Google nachbessern: Man kündigte an, dass man ab heute mehr als 20 Google-eigene Anwendungen aktualisieren wolle, „so dass sie auf großen Bildschirmen fantastisch aussehen und die zusätzlichen Funktionen voll ausschöpfen“, so Google. Weitere sollen in Zukunft folgen. Man darf also gespannt sein, in welchem Ausmaß Google mit dem eigenen Pixel Tablet bald Apple Konkurrenz machen wird. Etwas Bewegung im seit Jahren von Apple dominierten Markt ist definitiv von Vorteil für alle Beteiligten.