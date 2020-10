Grid 4S: Ist dieses zerlegte iPhone im Bilderrahmen die ultimative Geschenkidee?

Was schenkt man einem Apple-Junkie, der schon alles hat? Was ist die richtige Geschenkidee für einen Technik-Fan, der sich seine Gadgets am liebsten selbst aussucht? Wir sind im Netz zufällig auf die Antwort auf genau diese Frage gestoßen.

Über die Webseite gridstudio.cc könnt ihr ein iPhone 4S bestellen, das in seine Einzelteile zerlegt und in einem Bilderrahmen präsentiert wird. Ich bin ganz ehrlich: So etwas habe ich bisher noch nicht gesehen.

Rund 40 Einzelteile inklusive Beschreibung sind in dem Bilderrahmen im A3-Format zu finden, alle wurden perfekt sortiert auf den weißen Untergrund geklebt. Zuvor wurde das iPhone ebenfalls per Handarbeit auseinander genommen und jedes Teil ordentlich gereinigt.

Ich bin von der Arbeit wirklich beeindruckt und ich bin mir sicher, dass das aufgebahrte iPhone einen tollen Platz in unserem Büro finden wird. Es ist einfach faszinierend zu sehen, wie viele Teile Apple bereits vor 10 Jahren auf engstem Raum untergebracht hat.

Eine etwas klapprige Angelegenheit ist lediglich der Bilderrahmen beziehungsweise die Abdeckung, welche nicht aus Glas sondern aus Plastik besteht. Am Ende hängt der Bilderrahmen aber ohnehin an der Wand und im Zweifel dürfte es keine große Hürde sein, einen anderen Rahmen zu verwenden, sollte man das Verlangen danach haben.

Sollte das iPhone im Bilderrahmen von gridstudio.cc tatsächlich eine Idee für ein Weihnachtsgeschenk sein, solltet ihr euch mit der Bestellung nicht zu viel Zeit lassen. Wir haben unser Exemplar am 29. September bestellt und es wurde am 21. Oktober zugestellt.

Gut, ein Problem gibt es vielleicht noch. Mit einem Preis von 139 US-Dollar und 10 US-Dollar Versandkosten ist es vielleicht nicht gerade die günstigste Anschaffung. Umgerechnet sind das rund 125 Euro. Zoll und Einfuhrumsatzsteuer sind zumindest bei unserer Bestellung aber nicht separat berechnet worden.