iCloud Backup und Drive: Apple verlangt jetzt Zwei-Faktor-Authentifizierung

Mit dem kürzlich erfolgten Update auf Version 16.3 von iOS und iPadOS hat Apple nun auch einen weiteren Schritt eingeführt, um die iCloud, im Speziellen das iCloud Backup und den iCloud Drive, noch sicherer zu machen. Die beiden Apple-Dienste lassen sich nach dem Update auf v16.3 nicht mehr mit Apple ID-Accounts verwenden, die keine Zwei-Faktor-Authentifizierung verwenden.

Die sogenannte Zwei-Faktor-Authentifizierung (2FA) bietet eine erhöhte Sicherheit für die Apple ID, indem sie nicht nur den Nutzernamen bzw. die E-Mail-Adresse samt Passwort, sondern auch einen einmaligen Code verlangt, wenn man sich auf einem neuen Gerät einloggt. Im Verlauf der Jahre hat Apple immer mehr Dienste hinzugefügt, die eine aktive Zwei-Faktor-Authentifizierung benötigen: Unter anderem Apple Pay, Schlüsselbund-Passwörter oder auch der Nachrichten-Sync erfordern 2FA.

Mit iOS 16.3, iPadOS 16.3, tvOS 16.3, watchOS 9.3 und macOS Ventura 13.2 sind nun zwei weitere Apple-Services hinzugekommen, die eine Zwei-Faktor-Authentifizierung benötigen, iCloud Backup und iCloud Drive. Wer 2FA nicht im Apple ID-Account aktiviert hat und das iPhone auf iOS 16.3 aktualisiert, wird mit einer Fehlermeldung („Ein unbekannter Fehler ist aufgetreten“) konfrontiert, sobald man das Gerät in der iCloud sichern oder Inhalte aus Apps im iCloud Drive speichern möchte. Mehr zur Einrichtung von 2FA lässt sich auch in einem Support-Dokument von Apple nachlesen.

„Erweiterter Datenschutz“ als zusätzliche Sicherheitsmaßnahme

Die kryptische Nachricht bietet keine Erklärung für den Fehler und lässt den Nutzer bzw. die Nutzerin im Dunkeln. Der Versuch, iCloud Backup und Drive unter „Einstellungen“ → [Name] → „iCloud“ zu aktivieren, ohne 2FA zu aktivieren, führt zu einer Fehlermeldung. In den Apple-Communities berichten einige User auch davon, dass sich iCloud Fotos ausgeschaltet habe und sich danach nicht wieder aktivieren ließe.

Laut iPhoneTricks könnte das Problem mit Apples neuer Funktion „Erweiterter Datenschutz für iCloud“ zusammenhängen, was ebenfalls mit iOS 16.3 verfügbar gemacht wurde. Das Feature schaltet für fast alle iCloud-Services, inklusive des Backups, eine Ende-zu-Ende-Verschlüsselung ein. Letztere sorgt dafür, dass nur der User, nicht aber Apple Zugriff zu den Daten in der iCloud bekommen kann. Advanced Data Protection for iCloud kann in „Einstellungen“ → „[Name]“ → „iCloud“ → „Erweiterter Datenschutz“ ein- und ausgeschaltet werden. Es gilt bei der Deaktivierung zu beachten, dass Apple dann auch keine Optionen mehr hat, im Notfall die Daten wiederherstellen zu können.

Foto 1: Apple.