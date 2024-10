Insta360 Ace Pro 2: Neue 8K-Actioncam mit KI-Features und Leica-Objektiv

Das Unternehmen Insta360 ist schon seit einigen Jahren bekannt für das eigene Porfolio an 360°-, Action- und Weitwinkel-Kameras sowie Webcams und weiteres Zubehör. Mit der Insta360 Ace Pro 2 hat man nun eine weitere Actioncam auf den Markt gebracht, die mit einer Auflösung von bis zu 8K, KI-Funktionen und einem von Leica unterstützten Summarit-Objektiv begeistern will.

Die Insta360 Ace Pro 2 kommt in einem klassischen Actioncam-Design daher, das an die bekannten Kameras der GoPro-Reihe erinnert. Das Herzstück der Kamera ist der neue 8K/1,3″-Sensor sowie ein Leica Summarit-Objektiv mit einer f/2,6-Blende, das für professionelle und hochwertiges Videomaterial mit mehr eingefangenem Licht und reduziertem Rauschen sorgen soll. Fotos lassen sich mit einer Auflösung von bis zu 50 Megapixeln aufnehmen, zudem stellt Leica exklusive eigene Farbprofile für ausdrucksstarke Aufnahmen zur Verfügung.

Der 1/1,3″-8K-Sensor verfügt über einen Dynamikumfang von 13,5 Blenden und einer äquivalenten Pixelgröße von 2,4 µm, zudem werden jetzt 4K-Videos mit 60 fps Active HDR sowie 8K 30 fps-Videos unterstützt. „Tauche ein in die atemberaubende 8K-Auflösung, die jedes Detail in immenser Klarheit festhält“, berichtet dazu auch Insta360.

Ein duales KI-Chip-System will laut Hersteller eine „überlegene Bildqualität“ liefern, die sich vor allem bei der Verbesserung bei schwachem Licht zeigen soll. Der Imaging-Chip sorgt für Rauschunterdrückung und die Bildverarbeitung, ein 5-nm-KI-Chip für die weitere Verarbeitung und eine starke Leistung, die 100 Prozent mehr Rechenleistung als die Insta360 Ace Pro bieten soll.

Für besonders gute Nahaufnahmen stellt die Insta360 Ace Pro 2 einen 4K-Schärfezoom zur Verfügung, der sich über das zweimalige Antippen des Touchscreens für einen zweistufigen Zoom realisieren lässt, „ohne, dass die Bildqualität darunter leidet“. Ein 157°-Weitwinkelobjektiv ermöglicht darüber hinaus ein breiteres Sichtfeld und weniger Verzerrungen, die Megaview-Funktion sorgt für eine breitere FOX-Aufnahme, die dem menschlichen Sichtfeld sehr nahe kommt. Eine Flowstate-Stabilisierung und eine 360°-Horizontsperre sind auch mit an Bord, um ruckelfreie und perfekt ausgerichtete Videos zu garantieren.

Neuer Windschutz sorgt für klare Audio-Aufnahmen

Die Produktentwicklung von Insta360 hat auch im Audio-Bereich der neuen Actioncam Optimierungen vorgenommen und einen neuen Windschutz für die Ace Pro 2 kreiert. Das Design sorgt dafür, dass die Geräuschentwicklung in Spitzenzeiten auf ein Minimum reduziert wird, zudem kann man das Feature nach Bedarf ein- und ausschalten. Zusätzliche Algorithmen verhindern Windgeräusche und bringen Klarheit in die aufgenommenen Audio-Inhalte.

Die neue Ace Pro 2 ist darüber hinaus einsetzbar bei Temperaturen von -20°C bis 45°C und wasserdicht bis zu einer Tiefe von 12 Metern. Ein optional erhältliches Tauchgehäuse ermöglicht sogar das Tauchen in bis zu 60 Meter tiefem Wasser. Zum Schutz der Hardware gibt es zudem einen robusten Klappbildschirm und einen abnehmbaren Objektivschutz. Der mitgelieferte 1.800 mAh-Akku der Actioncam verfügt über eine Laufzeit von bis zu 180 Minuten und lässt sich innerhalb von 18 Minuten bis 80 Prozent, und in 47 Minuten komplett aufladen, so dass man schnell wieder einsatzbereit ist. Ist das Smartphone einmal ohne Saft, kann die Ace Pro 2 auch umgekehrt als Powerbank dienen.

Die neue Insta360 Ace Pro 2 kann ab sofort im Webshop des Herstellers zu Preisen ab 449,99 Euro bestellt werden. Im Standard-Bundle ist die Insta360 Ace Pro 2, ein Windschutz (standardmäßig vorinstalliert), ein Akku, eine Standardhalterung, eine Mikrofonhaube und ein USB-C-Kabel enthalten. Darüber hinaus bietet Insta360 noch insgesamt sechs weitere Bundles mit weiterem Zubehör an, ebenso wie die Möglichkeit, gleich zwei Akkus vergünstigt mitzubestellen. Auf der Produktseite der Ace Pro 2 gibt es zudem weitere Infos und technische Spezifikationen.