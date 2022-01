iOS 15.4: Covid-19 Zertifikat in der Wallet-App & weitere Neuerungen

Heute Morgen haben wir euch schon die zwei großen Neuerungen vorgestellt, die uns mit dem kommenden iOS 15.4 erwarten: Face ID mit Maske und Universal Control. Darüber hinaus gibt es aber noch viele weitere Neuerungen, auf die wir uns mit dem kommenden Update freuen dürfen. In diesem Artikel verraten wir euch, welche Funktionen Apple für das iPhone und iPad plant.

Mit iOS 15.4 wird man sein Impfzertifikat in der Health-App speichern können. Dazu scannt man einfach den QR-Code mit der Kamera-App ab und kann das Zertifikat dann direkt speichern. Bisher war das nur in den USA möglich. Zudem kann man seine Impfkarte in die Wallet-App laden. Mit einem Doppelklick auf die Seitentaste kann man sein Zertifikat dann schnell aufrufen.

Besitzerinnen und Besitzer eines aktuellen iPhone 13 Pro oder Pro Max dürfen sich darüber freuen, dass Apple mit iOS 15.4 die Unterstützung für 120 Hertz Animationen auch für Drittanbieter-Apps aktiviert. Damit dürften viele Apps gefühlt noch flüssiger laufen.

Falls ihr den iCloud-Schlüsselbund für eure Passwörter nutzt, gibt es mit iOS 15.4 ebenfalls eine praktische Neuerung: Jeder Eintrag im Schlüsselbund verfügt nun über ein kleines Feld für Notizen.

Das sind weitere Neuerungen in iOS 15.4