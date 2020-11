Jetzt kann Weihnachten kommen: Twinkly Lichterkette für unter 100 Euro

Selten hat mich ein Produkt so beeindruckt wie die Twinkly Lichterkette und selten habe ich erlebt, dass man bei anderen Leuten so einfach für beeindruckende und unglaubliche Gesichter sorgen kann. Man muss ihnen einfach die Twinkly Lichterkette zeigen und ihnen dann sagen, was die Teile kosten. Probiert es aus, es klappt garantiert.

Zumindest beim Preis können wir heute aber was machen. Die Kollegen von Click-Licht.de bieten fünf verschiedene Varianten der smarten Lichterkette von Twinkly mit einem Gutscheincode BLKTWK25 immerhin 25 Prozent günstiger an. Damit zahlt ihr zum Teil weniger als 100 Euro, hier mal ein Überblick der verschiedenen Modelle.

Kurz zur Erklärung der verschiedenen Varianten: Die RGB-Variante kann 16 Millionen Fahren darstellen, Weißtöne müssen allerdings künstlich gemischt werden. Die CCT Variante kann verschiedene Weißtöne perfekt darstellen, aber keine Farben. Das RGBW-Modell beherrscht alle Disziplinen perfekt.

Das erwartet euch bei der Twinkly Lichterkette

Besonders beeindruckt hat uns die einfache Handhabung. Die smarte Twinkly-Lichterkette wird wie jede herkömmliche Beleuchtung einfach am Baum angebracht, bevor man danach mit der Twinkly-App den dekorierten Baum von vorne oder von vorne und hinten scannt. So kann das genaue Muster erkannt und in die App übertragen werden, wo wiederum diverse Effekte und Animationen angewendet werden können. Ihr habt aber auch die Möglichkeit, den Baum per Hand „anzumalen“ und im Prinzip jeder einzelne LED eine Farbe eurer Wahl zu geben.

Ganz günstig ist das am Ende nicht, dafür dürft ihr euch über eine Technik freuen, die es so bei keinem anderen Hersteller gibt. Zudem verfügt die neue Twinkly-Generation über eine Anbindung per Bluetooth und WLAN. In der Twinkly-App lassen sich auch problemlos Timer stellen, um die Lichterkette zu einem bestimmten Zeitpunkt an- und später wieder auszuschalten.

Meine favorisierte Szene: Verschiedene, angenehm warme Weißtöne und Verbindung mit einem leuchten Funkel-Effekt. Das sieht echt klasse aus und macht einen hochwertigen Eindruck, ohne gleich total abgedreht zu wirken.