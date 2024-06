JLab JBuds ANC 3: True Wireless-In-Ears ab sofort verfügbar

Der kalifornische Tech-Hersteller JLab präsentiert mit den JBuds ANC 3 nicht nur seine neuesten In-Ears, sondern auch seine bisher kleinsten True-Wireless-Kopfhörer mit Active Noise Cancelling. Die gerade einmal 2,29 x 1,96 x 2,44 cm (B x H x T) großen Earbuds bieten drei verschiedene Modi zur Geräuschunterdrückung und lassen einem so die Wahl, wie viel man von der Umgebung mitbekommen möchte. Darüber hinaus hat JLab den JBuds ANC 3 eine Akkulaufzeit von mehr als 42 Stunden sowie weitere Features wie Bluetooth-Multipoint und einen Filmmodus spendiert.

Die neuen JBuds ANC 3 sind mit dynamischen 10-mm-Treibern ausgestattet und liefern einen klaren Sound im Frequenzbereich zwischen 20 und 20.000 Hz. Für ein optimales Klangerlebnis auch in lauten Umgebungen sorgt die integrierte ANC-Funktion, die Außengeräusche um bis zu 25 dB reduziert. Dank einer Hybrid ANC-Technologie, die Feedforward- und Feedback-ANC kombiniert, passt sich die Geräuschunterdrückung dabei kontinuierlich an die Umgebungslautstärke an: Ein Mikrofon an der Außenseite der Earbuds erfasst die Geräusche noch bevor sie zum User durchdringen, während ein weiteres Mikrofon im Ohrhörer das Tonsignal entsprechend korrigiert. So ist das ungestörte Hören eines Podcasts auch an lauten Straßenkreuzungen oder am Flughafen kein Problem.

Um den Aufruf zum Boarding dennoch nicht zu verpassen, wählt man per App den „Be Aware“-Modus aus, der gezielt Umgebungsgeräusche durchlässt. Zusätzlich kann man den Sound in der JLab-App mit verschiedenen Equalizern sowie weiteren Einstellungsoptionen an persönliche Präferenzen anpassen.

Nach IP55-Standard gegen Wasser und Staub geschützt

Wer die Kopfhörer während des Flugs oder auf einer langen Zugfahrt für einen Serienmarathon nutzt, profitiert dank des integrierten „Movie Mode“ von einer geringen Latenz und dadurch optimalen Bild- und Tonabstimmung. Auch beim schweißtreibenden Workout auf dem Stepper kann der Lieblingsfilm problemlos angeschaut werden: Die JBuds ANC 3 sind dank IP55-Zertifizierung gegen Wasser und Staub geschützt. Durch die Bluetooth-Multipoint-Funktion der Earbuds können Nutzer und Nutzerinnen zudem mehrere Geräte gleichzeitig mit den In-Ears verbinden. So lässt sich beispielsweise beim Fitness direkt ein Anruf entgegennehmen, ohne das Tablet, mit dem aktuell ein Film geschaut wird, entkoppeln zu müssen.

Die neuen JBuds ANC 3 bieten eine Gesamtwiedergabezeit von über 42 Stunden, die sich bei ANC-Nutzung auf 34 Stunden reduziert. Dabei lassen sich mit einer Akkuladung mehr als 9 Stunden Musik genießen, bevor die Earbuds im Ladecase neue Energie tanken müssen. Die Aufbewahrungsbox selbst ist mit einem integrierten USB-C-Kabel ausgestattet. Darüber hinaus legt JLab drei verschieden große Paar Gel- sowie einen Satz Cloud Foam-Ohrstöpsel bei, so dass für einen optimalen Halt gesorgt ist.

Die neuen In-Ear-Kopfhörer JBuds ANC 3 sind ab sofort in Schwarz zum Preis von 69,99 Euro im Fach- und Onlinehandel verfügbar, beispielsweise im JLab-Onlineshop oder auch bei Amazon.

