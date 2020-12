Luftreiniger und Luftbefeuchter von Philips ausprobiert: Aktuell noch sinnvoller als sonst?

Aktuell ist das Corona-Virus ja das beherrschende Thema überhaupt. Gerade in geschlossenen Räumen steigt die Ansteckungsgefahr enorm, das sich die Aerosole, an denen die Viren haften, besonders lange in der Raumluft halten. Wie ein Bericht von Stern TV vor einigen Wochen gezeigt hat, scheint es aber zumindest gegen diese Aerosole ein adäquates Mittel zu geben: Luftreiniger.

Im Test von Stern TV wurde überprüft, wie lange Luftreiniger unter Laborbedingungen brauchen, um eine Aerosolmenge von 10.000 Partikeln pro Kubikzentimeter auf die Hälfte zu reduzieren. Das hat der Philips AC2887/10 innerhalb von nur 18 Minuten geschafft.

Wir probieren den Philips AC2729/10 aus

Für das perfekte Raumklima haben wir uns ein vergleichbares Produkt von Philips genauer angesehen: Den AC2729/10. Dieser ist für Raumgrößen bis 60 Quadratmeter ausgelegt, damit ist die Reinigungsleistung etwas geringer als beim Modell aus dem Stern TV Test (bis zu 79 Quadratmeter). Dafür ist beim Modell, das wir uns zum Testen zugelegt haben, noch ein Luftbefeuchter integriert, was ja gerade zu dieser Jahreszeit durchaus eine praktische Ergänzung ist.

Bevor wir euch am Ende der Woche verraten, ob wir gerade in Sachen Luftfeuchtigkeit bei uns im Büro eine positive Entwicklung festgestellt haben, wollen wir euch den Philips AC2729/10 zunächst ein wenig allgemeiner vorstellen und euch einen ersten Eindruck vermitteln.

Los geht es mit der Installation, die wirklich kinderleicht ist. Man entfernt alle Abdeckungen, um die Filter von ihrer Schutzverpackung zu befreien und den drei Liter fassenden Wassertank aufzufüllen. Das ist innerhalb von wenigen Minuten erledigt und sobald man den Netzstecker des Luftreinigers mit der Steckdose verbindet, legt er auch schon mit seiner Arbeit los. Alle essentiellen Funktionen lassen sich dabei über acht Touch-Bedienknöpfe auf dem Gerät steuern.

Die aktuellen Einstellungen und die Luftqualität zeigt der Philips AC2729/10 über Display auf der Vorderseite an. Praktisch: Statt mit irgendwelchen Werten jonglieren zu müssen, wird die Luftqualität über einen farbigen Ring in vier Farben visualisiert. So sieht man auf den ersten Blick, was Sache ist.

Weitergehende Möglichkeiten hat man über die Air Matters App, über die man den Luftreiniger auch in das heimische WLAN integrieren kann. Hier gibt es unter anderem Warnmeldungen, wenn die Luftqualität sinkt oder die Möglichkeit für einen automatischen Zeitplan. Ebenso können Siri-Kurzbefehle aktiviert werden, um den Luftreiniger per Sprachbefehl zu steuern.

Anfang des Monats haben wir ja schon kurz auf den Dyson Pure Humidify + Cool hingewiesen, den sich auch einige von euch zum Angebotspreis bestellt haben. Dort musste man aber immer noch mehr als 500 Euro auf den Tisch legen. Für den Philips AC2729/10 bezahlt ihr aktuell 363 Euro und könnt das Gerät zum Teil sogar noch in einem Saturn-Markt abholen oder euch bis Weihnachten liefern lassen. Wenig überraschend kann man aber sagen, dass die Preise in dieser Produktkategorie zuletzt recht stabil waren.