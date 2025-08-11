macOS Tahoe: Auf diese 15 neuen Bildschirmschoner könnt ihr euch freuen

Apple stellt in macOS Tahoe 15 neue Bildschirmschoner bereit, die allesamt Landschaften zeigen. Darunter finden sich Aufnahmen des Lake Tahoe, des Himalayas und verschiedener Orten in Indien. Die Bildschirmschoner, die ihr auch als Hintergrundbild einstellen können, sind in der Beta von macOS Tahoe aufgetaucht und lassen sich dort bereits ausprobieren. Offiziell wird macOS Tahoe im September zum Download bereit gestellt. Im Beitrag seht ihr alle neuen Bilder auf einen Blick.

Wer die Beta von macOS Tahoe ausprobieren möchte, kann sie hier herunterladen: beta.apple.com. Alle, die lieber auf den offiziellen Release warten, die neuen Bildschirmschoner aber schon jetzt sehen sollen, finden sie hier:

Lake Tahoe

Die folgenden Bilder zeigen den Lake Tahoe, nach dem das neue macOS benannt ist, zu verschiedenen Tageszeiten: Bei Nacht, am Abend, am Morgen und am Tag:

Himalaya

Goa und Kerala

Tea Gardens, Ghansali und der Ganges

Welches der Bilder ist euer Favorit? Ich schwanke ja zwischen „Lake Tahoe am Morgen“, „Himalaya Gipfel“ und „Tea Gardens im Nebel“. Ab September könnt ihr die Bilder dann unter macOS Tahoe als Bildschirmschoner oder Hintergrundbild einrichten.