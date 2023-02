Mehrfarbiger HomeKit-Leuchtstreifen startet für nur 44,99 Euro

Seit Anfang des Jahres ist der neue HomeKit-Leuchtstreifen von Vocolinc nun bei Amazon verfügbar – und aktuell wird er besonders günstig angeboten. Auf der Produktseite wird ein 50 Prozent Coupon angeboten, der den Preis von 89,99 Euro auf nur noch 44,99 Euro reduziert. Und das ist für ein Produkt dieser Art wirklich eine Hausnummer.

Der Leuchtstreifen ist drei Meter lang und in einem Schlauch aus Silikon verpackt, so dass man einzelne LEDs nicht erkennen kann. Der Neon LED Strip von Vocolinc kann zudem mehrere Farben gleichzeitig anzeigen, so dass coole Effekte und Animationen möglich sind.

Die Verbindung zu HomeKit wird einfach per WLAN hergestellt, für alle Funktionen ist allerdings wie üblich die Installation der Hersteller-App notwendig. Diese fordert übrigens Zugriff auf das Mikrofon, welches für die Musik-Synchronisation genutzt wird. Ohne den Zugriff fällt diese Funktion weg, ansonsten sollte sich der Leuchtstreifen dann aber ohne Einschränkungen nutzen lassen.

Offiziell angegeben ist zudem ein IP67-Schutz und die Eignung für den Innen- und Außenbereich. Die Zuleitungen sehen für meinen Geschmack aber nicht so aus, als wären sie für den Außeneinsatz geeignet. Ich würde den Leuchtstreifen daher nur für den Innenbereich empfehlen. Dort sollte er dank der nicht sichtbaren LEDs und der verschiedenen Farben und Effekte aber einen guten Job machen.