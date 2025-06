Meta: Zusammenarbeit mit Oakley für Smart Glasses in neuem Teaser-Video bestätigt

Zu Beginn dieses Jahres tauchten erstmals Gerüchte auf, dass Mark Zuckerbergs Konzern Meta mit dem bekannten Brillenhersteller Oakley für eine neue intelligente Brille kooperieren könnte. Meta hält in dieser Hinsicht bereits alltagstaugliche smarte Brillen bereit, die bislang in Kooperation mit Ray-Ban entstanden sind und designtechnisch ein wenig an die gute alte Buddy Holly-Brille erinnern.

Im Januar dieses Jahres berichtete dann Bloomberg, dass Meta an einem neuen Smart Glasses-Modell arbeiten solle, das in Zusammenarbeit mit Oakley entstehen soll. Das intern als „Supernova 2“ betitelte Projekt soll auf dem Oakley-Modell „Sphaera“ basieren und eine mittige Kamera aufweisen. Bei bisherigen intelligenten Brillen von Meta waren die Kameras jeweils an den Seiten angebracht. Aufgrund des sportlichen Designs könnte die „Supernova 2“ vor allem für den Outdoor-Sport, beispielsweise für Radfahrer und Radfahrerinnen, interessant sein.

Teaser zeigt Firmenlogos von Meta und Oakley

Nun hat Oakley Nägel mit Köpfen gemacht und gestern mehrere Teaser für ein neues Produkt in den sozialen Medien veröffentlicht, das man in Zusammenarbeit mit Meta auf den Markt bringen wird. Es ist ziemlich sicher davon auszugehen, dass es sich dabei um die bereits vermutete smarte Brille handelt, über die bereits seit Anfang dieses Jahres einige Gerüchte kursierten.

Bislang hat Oakley nicht genau bestätigt, welches Produkt sich genau in Arbeit befindet, da sich der Teaser auf die Logos von Oakley und Meta beschränkt. Allerdings gibt es kaum etwas anderes, was die beiden Unternehmen zusammen veröffentlichen könnten als eine intelligente Brille. Gerüchten zufolge soll die intelligente Brille allerdings viel mehr kosten als die zu Preisen ab 329 Euro angebotenen Meta Ray-Bans: Quellen sprechen von einem Preis von 1.000 USD. Am 20. Juni soll das Produkt offiziell auf den Markt kommen, so dass wir schon in wenigen Tagen mehr erfahren dürften.