PocketBook: eBook-Reader ab August mit Anbindung an Libby von OverDrive

Die eBook-Reader vom Schweizer Unternehmen PocketBook haben wir euch hier im Blog bereits mehrfach vorgestellt. Nun gibt es spannende Neuigkeiten von PocketBook zu vermelden: Der Hersteller plant eine eigenentwickelte App mit Anbindung an Libby von OverDrive, dem international führenden Vermarkter für digitale Bibilothekslösungen.

Die neue App wird voraussichtlich ab August dieses Jahres auf allen PocketBook-Geräten in der DACH-Region vorinstalliert sein, oder alternativ per Software-Update bereitgestellt. Damit ist PocketBook der einzige Anbieter im deutschsprachigen Raum, der beide großen Bibliotheksplattformen – Onleihe und OverDrive – nahtlos und benutzerfreundlich per App auf seinen Geräten vereint, ohne dass Umwege über den Browser gegangen werden müssen. Während die Onleihe technisch derzeit keine Hörbücher oder digitalen Magazine auf den Geräten unterstützt, schließt OverDrive genau diese Lücke. Somit profitiert man von einem deutlich erweiterten internationalen Medienangebot, das komfortabel über eine native App zugänglich ist.

Die neue App ist in das Betriebssystem der Geräte integriert und ermöglicht die Ausleihe ganz ohne Browser oder zusätzliche Apps. Auch wenn es sich nicht um die vollständige Libby-App handelt, basiert die Lösung auf der bewährten Libby-Plattform von OverDrive und greift auf deren umfangreichen Medienkatalog zu. Das Ergebnis ist eine Nutzererfahrung, die speziell für die E-Reader von PocketBook optimiert wurde. E-Books und Hörbücher lassen sich so komfortabel genießen, und weitere Funktionen sind bereits in Planung.

So funktioniert die Nutzung

Mit Libby auf dem PocketBook können Leser und Leserinnen ganz unkompliziert digitale Medien ihrer Stadtbibliothek ausleihen. Nach Auswahl der Bibliothek – bequem per Postleitzahl, Stadt oder Name – genügt ein gültiger Bibliotheksausweis, um sich anzumelden und direkt loszulegen. Digitale Bücher und Hörbücher stehen dann sofort zum Lesen oder Hören bereit. Künftige Updates werden zusätzliche Funktionen wie die Verwaltung mehrerer Bibliotheksausweise, Familienprofile und den erweiterten Zugang zu digitalen Magazinen ermöglichen.

In Deutschland kooperieren bereits zahlreiche öffentliche Bibliotheken mit OverDrive, darunter die Stadtbibliotheken in Berlin, Hamburg, München, Köln und Leipzig. OverDrive unterstützt derzeit mehr als 92.000 Bibliotheken und Schulen in 115 Ländern und bietet einen großen Katalog an eBooks, Hörbüchern, Zeitschriften, Videos und anderen digitalen Medien. OverDrive arbeitet seit mehr als einem Jahrzehnt mit deutschen Bibliotheken zusammen, zunächst mit den Hamburger Bücherhallen, und fördert kontinuierlich die Verbreitung des digitalen Lesens in Deutschland.