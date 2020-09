Moon Raider: Neuer Retro-Platformer setzt aufs Premium-Prinzip

Das Team von Crescent Moon Games gönnt sich keine Verschnaufpause. Mit Moon Raider (App Store-Link) ist der nächste Titel der Publisher und Entwickler im deutschen App Store erschienen. Das Spiel lässt sich zum Preis von 5,49 Euro auf iPhones und iPads herunterladen und benötigt zur Installation mindestens 644 MB an freiem Speicherplatz sowie iOS 10.0 oder neuer. Eine deutsche Lokalisierung besteht bisher noch nicht.

„Ava ist die junge Tochter des brillanten, aber alternden Wissenschaftlers Dr. Cavor und Selene, der ehemaligen Königin des Mondes. Als Selenit hängt Selenes Leben von der besonderen Energie ab, die nur Mondedelsteine liefern können. Da keine mehr übrig ist und die Zeit knapp wird, beauftragt Dr. Cavor seine Tochter, so viele Edelsteine wie möglich auf dem Mond zu plündern.“

So heißt es bezüglich der Hintergrundgeschichte von Moon Raider. Die Protagonistin Ava muss sich in die tückischen Katakomben unterhalb der Mondoberfläche begeben und sich dort mit zahlreichen Außerirdischen auseinandersetzen, die den Mond beherrschen. „Ihre Welt ist voll von furchterregender Technologie, tödlichen Fallen und bewaffneten Soldaten, die bereit stehen“, erklären die Publisher von Crescent Moon dazu.

Zehn Welten und elf klassische Boss Fights

So bekommt man in Moon Raider demnach nicht nur ein virtuelles Steuerkreuz zur Fortbewegung, sondern auch Buttons zum Springen und Abfeuern der eigenen Waffe zur Verfügung gestellt. Alternativ lässt sich das Spiel auch mit einem kompatiblen MFi-Controller absolvieren. Insgesamt gibt es zehn unterschiedliche Welten, die Ava erkunden und meistern muss, und in diesen warten zudem elf Boss Fights auf die Protagonistin. Wer mag, kann das Spiel auch mit zwei Gamepads in einem Co-op-Modus absolvieren.

Freunde von Retro-Platformern werden an dieser Premium-Neuerscheinung sicher ihre Freude haben, zumal Moon Raider auf jegliche In-App-Käufe, Werbung oder Abonnements verzichtet. Für weitere Eindrücke haben wir euch abschließend den Announcement Trailer zum Spiel bei YouTube eingebunden.