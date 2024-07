Navee S65D: Neuer E-Scooter jetzt auch auf dem deutschen Markt verfügbar

Vom Hersteller Navee haben wir in diesem Frühjahr bereits bereits ein E-Scooter-Modell, den V50i Pro, in einem Test genauer angesehen. Freddys Eindrücke zum E-Scooter findet ihr in seinem Review. Nun stellt Navee auch ein weiteres E-Scooter-Exemplar auf dem deutschen Markt zur Verfügung, den Navee S65D, über den der Hersteller wie folgt berichtet.

„Der futuristische Neuzugang verspricht komfortablen und sicheren Fahrspaß auf höchstem Niveau. Die Doppelfederung an der Vorder- und Hinterachse sorgt für hohe Stabilität und ein sicheres Fahrgefühl, auch in unwegsamem Gelände. Ausgestattet mit einem leistungsstarken Akku und effizienter Rekuperation ist der S65D eine praktische und umweltschonende Alternative, sich im Stadtverkehr fortzubewegen. Die integrierten Abbiegelichter, sowie die Front- und Rückleuchten sorgen für ein extra Maß an Sicherheit, auch bei Nacht.“

Starke Leistung mit viel Komfort und Sicherheit

Ausgestattet mit einer Hochleistungsbatterie und modernem Energiemanagementsystem präsentiert sich der S65D mit Ausdauer und einer Reichweite von bis zu 65 Kilometern. Der flinke Flitzer erreicht dabei eine Höchstgeschwindigkeit von 20km/h. Aufgrund deutscher Bestimmungen wird bei 20km/h abgeriegelt. Dank seines Motors mit einer maximalen Leistung von 900W kann der S65D auch Steigungen von bis zu 22 Prozent überwinden.

Auch schlechte Straßen und unebenes Gelände sind für den S65D kein Problem: Die Doppelfederung an der Vorder- und Hinterachse sorgt stets für ein stabiles und sicheres Fahrvergnügen. Die schlauchlosen 10- Zoll-Gummi-Reifen unterstützen zusätzlich eine hervorragende Stoßdämpfung und sicheres Vorankommen. Selbst bei eingefahrenen Nägeln kann die Fahrt dank dem selbstdichtenden Design einfach weitergehen.

Das Bremssystem mit verbesserter Trommelbremse am Vorderrad und E-ABS-System am Hinterrad garantiert kontrolliertes Bremsen. Dank Rekuperation wird zugleich ein Teil der Bremsenergie zum Laden des Akkus genutzt. Zusammen mit den Abbiegelichtern runden integrierte Front- und Rückleuchten das Sicherheitspaket ab.

Ergonomisches Design und smarte Funktionen

Navee setzt beim S65D auf ein ergonomisches Design für noch mehr Fahrkomfort. Die großzügigen Produktabmessungen und das 20 Zentimeter breite Trittbrett sorgten für Freiraum und einen sicheren aufrechten Stand. Die IP55-Zertifizierung macht den E-Scooter zusätzlich widerstandsfähig gegen Staub und Wasser.

Der S65D ist mit einem intelligenten Faltmechanismus ausgestattet, mit dem sich der E-Scooter leicht zusammenfalten und platzsparend im Auto oder im Keller verstauen lässt. Der Roller verfügt über ein integriertes multifunktionales 4-Zoll-Display, welches auf einen Blick wichtige Daten wie die Geschwindigkeit oder den Akkuladestand anzeigt. Darüber hinaus bietet die App weitere Informationen und individuelle Einstellungen bequem per Smartphone, wie zum Beispiel das elektronische Schloss, Lichteinstellungen, eine Reichweitenübersicht und vieles mehr.

Preis und Verfügbarkeit

Der Navee S65D ist ab sofort in Deutschland für eine unverbindliche Preisempfehlung von 749 Euro sowohl online also auch im stationären Handel erhältlich. Weitere Infos zum E-Scooter finden sich auf der Produktseite bei Navee. Schon in Kürze dürfte der S65D bei Online-Händlern wie Amazon und MediaMarkt-Saturn verfügbar sein.