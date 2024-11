NeoFinder 8: Beliebte Medien-Datenbank deutlich günstiger zu haben

Die Medien-Datenbank NeoFinder ist ein praktisches Tool für macOS-Nutzer und -Nutzerinnen. Mit dem Katalogisierungs- und Archivierungsprogramm samt Geotagging-Funktionen lassen sich auch große Datenmengen bequem verwalten, zudem versteht sich der NeoFinder mit sämtlichen Festplatten, Datenordnern, CD-ROMs, DVD-ROMs, BluRays, Server-Laufwerken, USB-Sticks und FTP-Servern.

NeoFinder ist eine leistungsstarke Katalogisierungs-Software für macOS, die entwickelt wurde, um große Datenmengen effizient zu verwalten und zu durchsuchen. Es wird vor allem im Fotografie-, Grafikdesign- und Musikbereich sowie von professionellen Archiven genutzt.

Die App katalogisiert Dateien und Ordner von lokalen Laufwerken, externen Festplatten, optischen Medien (CDs/DVDs), Netzwerkspeichern und Cloud-Diensten, und unterstützt dabei eine Vielzahl von Dateiformaten, einschließlich Bilder, Videos, Musik, Dokumente und Archivdateien. Zudem liest und speichert NeoFinder Metadaten wie EXIF, IPTC, XMP (für Bilder) sowie ID3-Tags (für Musik), unterstützt Geotagging, zeigt GPS-Positionen auf einer Karte an und bietet umfassende Such- und Filtermöglichkeiten basierend auf Metadaten.

Für eine optimale Übersicht zeigt NeoFinder Vorschaubilder und Miniaturansichten für Bilder, Videos und andere Dateien an und unterstützt eine direkte Wiedergabe von Audio- und Videodateien im Programm. Die vorhandenen Dateien können zudem in Sammlungen organisiert werden und mit Tags, Kommentaren und Bewertungen versehen werden. Für eine externe Nutzung der Katalogdaten unterstützt die App den Export in verschiedene Formate, darunter HTML, XML und CSV.

Zu den Zusatzfeatures von NeoFinder gehören unter anderem ein Barcode-Scanner zur Identifizierung von Datenträgern, eine Unterstützung für AppleScript zur Automatisierung von Aufgaben sowie eine Synchronisation mit Geotagging-Datenbanken wie HoudahGeo.

Im Rahmen eines Black Friday-Angebots lässt sich die Business-Version von NeoFinder v8, die von zwei Usern genutzt werden kann, vom Freitag, den 29. November 2024 bis einschließlich zum 3. Dezember 2024 zum Preis von 99 USD statt sonst üblicher 149 USD auf der Website des Entwicklers Norbert Doerner herunterladen. Mit diesem Preis hat man gleichzeitig die Vollversion erworben, die keine weiteren In-App-Käufe, Werbung oder Abonnements beinhaltet.