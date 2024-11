CarPlay: Keine konkreten Pläne bei Porsche für Launch der neuen Generation

Ende des letzten Jahres kündigten bereits zwei große Automobil-Hersteller eine Integration der neuen CarPlay-Generation von Apple in ihren Fahrzeugen an: Aston Martin und Porsche. Seitdem hat sich allerdings nicht viel getan, und Fans der beiden Automarken warten noch immer auf eine Integration der Infotainment-Software von Apple.

Nach der Ankündigung von CarPlay bei Aston Martin und Porsche im Dezember 2023 hatte der deutsche Luxus-Autobauer noch keine Angaben dazu gemacht, wann genau und in welchem Modell die neue CarPlay-Generation integriert wird. Aston Martin gab an, man wolle die neue Technik mit dem Infotainment-System koppeln, das 2024 unter anderem in den neuen DB12 integriert wird.

Und wie es aussieht, gibt es zumindest bei Porsche weiterhin keine konkreten Pläne, das neue CarPlay in den eigenen Automodellen zu verwenden. Wie MacRumors in Bezugnahme auf einen Sprecher bzw. Sprecherin von Porsche berichtet, plane der Autohersteller, sein derzeitiges Niveau der CarPlay-Integration in „naher Zukunft“ beizubehalten. „Porsche unterstützt die Standardvariante von CarPlay, und während einige der Fahrzeuge wie der Taycan zusätzliche Funktionen wie EV-Routing in Apple Maps bieten, setzt man bisher nicht auf die nächste Generation von CarPlay“, so MacRumors.

Laut Informationen von Apple auf der eigenen Website sollen die ersten Fahrzeuge mit der neuen CarPlay-Generation „ab 2024“ auf den Markt kommen. Bislang unterstützt jedoch noch kein einziges Modell eines Automobilherstellers die neue Infotainment-Software von Apple. Da es bis zum Jahresende nur noch rund fünf Wochen sind, darf bezweifelt werden, dass die Autohersteller und Apple diesen Zeitplan einhalten werden.

Die neue CarPlay-Generation wurde von Apple erstmals im Juni 2022 auf der damaligen WWDC-Entwicklerkonferenz vorgestellt und soll und einige tiefer in das Fahrzeug integrierte Features wie FM Radio, eine Unterstützung für mehrere Displays der Konsole, eine Steuerung der Klimaanlage, Widgets, Möglichkeiten der Personalisierung und mehr bieten.