Netatmo Wetterstation im Angebot: Jetzt ist auch das Innenmodul reduziert

Vor ein paar Tagen haben wir im Adventskalender feststellen können, dass die Netatmo Wetterstation eines der Smart Home Gadgets ist, die ich bereits besonders lange im Einsatz habe – und das HomeKit „erst“ 2019 hinzugefügt wurde.

Falls ihr schon länger mit der smarten Wetterstation geliebäugelt habt und ihr in unserem Gewinnspiel keinen Erfolg hattet, bekommt ihr jetzt eine weitere Gelegenheit. Amazon verkauft die Netatmo Wetterstation heute für 119,99 Euro. Das ist zwar 5 Euro teurer als im Internet-Preisvergleich, aber immer noch mit Abstand der beste Preis im Netz.

Falls ihr am Prime Day zugeschlagen habt, habe ich auch eine gute Nachricht für euch: In den Last Minute Angeboten ist nun auch das Innenmodul reduziert, das nicht Teil der letzten Aktion war. Falls ihr eure Wetterstation erweitern und in einem weiteren Innenraum Messwerte erhalten möchtet, könnt ihr jetzt für 49,99 Euro zuschlagen. Im Preisvergleich liegt das Innenmodul bei 65 Euro.

Und falls ihr auf den Geschmack gekommen seid, gibt es auch Regenmesser und Windmesser im Angebot. Sicherlich keine Must-Haves, aber mit Sicherheit eine spannende Spielerei. Hier liegen die Preise nur geringfügig über denen am Black Friday.

Netatmo Wetterstation: Die Angebote im Überblick