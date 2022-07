Neues MacBook Air: Apple-Managerinnen sprechen über Redesign und mehr

Das neue MacBook Air mit M2-Chip geht morgen in den Verkauf. Auch ich warte gerade sehnlichst auf die Sendungsverfolgung und hoffe, das schmucke Gerät schon morgen erstmals ausprobieren zu können. In den kommenden Wochen wird es dann auf jeden Fall einen ersten Erfahrungsbericht zum M2-MacBook Air hier bei uns im Blog geben.

Die Neuerscheinung, die während der WWDC 2022-Keynote im Juni vorgestellt wurde, hat erstmals seit Jahren ein umfassendes Redesign spendiert bekommen und orientiert sich nun am 2021 veröffentlichten MacBook Pro. In einem neuen Interview mit dem Magazin GQ UK, haben Apples Vice President of Industrial Design, Evans Hankey, und Kate Bergeron, Vice President of Hardware Engineering bei Apple, über das MacBook Air mit M2-Chip gesprochen.

So äußerte man sich unter anderem auch über die Inspiration für die neue MacBook Air-Farbe „Midnight“, ein edles Anthrazit mit leichtem Blauschimmer. Zuvor gab es immer wieder Gerüchte, die dem neuen MacBook Air zahlreiche bunte Farben voraussagten, ähnlich wie beim M1 iMac. Schlussendlich wurde es dann aber „nur“ eine eher unauffälligere neue Farbvariante. Evans Hankey erklärt, wie es zur Farbinspiration kam: „Sie stammt also aus dem vulkanischen Gestein Basalt. Kennen Sie dieses Gestein? Mein Vater war Geologe.“

Nach dem Abgang von Jonathan „Jony“ Ive als Apple-Chefdesigner im Jahr 2019 war Hankey für das Produktdesign zuständig, ihr Vertrag mit Apple ist just ausgelaufen. Sie war an vielen neuen Produkten beteiligt, die Apple seit der Ära Ive auf den Markt gebracht hat. Bei GQ heißt es zum neuen MacBook Air:

„Die Neugestaltung der Air war eine einzigartige Herausforderung, da sie für dieses umfangreiche Aufgabengebiet verantwortlich ist. ‚Es war das erste Mal, dass wir eine ganze Produktfamilie zusammen entwickeln wollten‘, sagt sie. ‚Wir haben das Air nicht isoliert entworfen, sondern zusammen mit dem MacBook Pro.‘“

Sowohl Evans Hankey als auch Kate Bergeron sprachen im Interview darüber, dass das MacBook Air schon seit der ersten Einführung durch Steve Jobs im Jahr 2008 ein innovatives Produkt sei.

„‚Es war schon immer ein Produkt, das ein wenig provokativ ist‘, sagt Hankey, Apples Vizepräsidentin für Industriedesign. ‚Das erste MacBook Air entstand im Studio, als wir Display-Gehäuse aus dem zusammensetzten, was damals wohl das PowerBook gewesen wäre.‘ ‚Wenn man sich zurückerinnert, war dieses Produkt weltverändernd in Bezug auf die Form, aber es war nicht der Computer für jedermann‘, sagt Bergeron. ‚Es war der Computer für Leute, die sagten: Ich brauche unbedingt Portabilität.‘“

Diese Voraussetzungen sind heutzutage nicht mehr gegeben: Das MacBook Air hat sich längst als kompaktes Arbeitsgerät für alle Personen etabliert, die nicht unbedingt die Rechenpower eines MacBook Pro benötigen. Vor allem als Einstiegsmodell ist das MacBook Air mittlerweile ein beliebtes Gerät, das auch unter Studierenden und im Beruf einen guten Ruf genießt. Mit einer langen Akkulaufzeit von bis zu 18 Stunden, einem komplett neuen Design und dem neuen, leistungsfähigen M2-Chip dürfte auch die neue MacBook Air-Generation wieder ein Verkaufsschlager werden.

Habt ihr das neue M2-MacBook Air vorbestellt? Wenn ja, in welcher Konfiguration? Wie lange müsst ihr auf eure Bestellung warten? Wir freuen uns wie immer über eure Kommentare.