Oversight: Gratis-Tool für macOS warnt vor Kamera- und Mikrofon-Zugriff

Häufig kommt Malware zum Einsatz, um Mac- und PC-Nutzer über ihre integrierten Bildschirm-Kameras auszuspionieren. Auch jeder aktuelle Mac verfügt über eine eingebaute FaceTime-Kamera im Display, um so eigentlich Videoaufnahmen und -konferenzen zu ermöglichen. Doch auch Schadsoftware im Internet können diese Kamera kapern und sie für ihre Zwecke missbrauchen.

Apple selbst rät davon ab, Kameraabdeckungen bei neuen MacBooks zu verwenden, um eventuelle Schäden am Display vorzubeugen. Nichts desto trotz fühlen sich viele User sicherer, wenn sie ihre Kamera am Desktop-Rechner verdecken können. Denn bei einem Malware-Angriff bekommt man es in der Regel nicht mit, wenn diese auf die Kamera oder das integrierte Mikrofon zugreift.

Der frühere NASA-Mitarbeiter und Sicherheitsforscher Patrick Wardle hat nun ein kleines, kostenloses Tool für macOS entwickelt, das sich direkt auf seiner Website herunterladen lässt. Oversight, so der Name der App, soll den Mac kontinuierlich überwachen und gibt eine Meldung aus, sobald ein Zugriff auf die interne Kamera oder das Mikrofon erfolgt bzw. diese aktiviert werden. Zwar hat Apple eine kleine LED neben der Kameralinse eingebaut, die aufleuchtet, sobald die Kamera aktiviert wird, allerdings gibt es auch Malware, die sich in aktive Videoanrufe, beispielsweise bei FaceTime oder Skype, hackt und davon Video- oder Audioaufnahmen anfertigt.

Nutzer kann einzelne oder dauerhafte Berechtigungen erteilen

Nach dem Download von Oversight nistet sich die kleine Anwendung in der Statusleiste des Macs ein und wird dort mit einem Regenschirm-Icon angezeigt. Dort kann der Nutzer weitere Einstellungen vornehmen und beispielsweise die aktiven und überwachten Geräte einsehen.

In der Regel wird Oversight direkt bei jedem Systemstart geladen und gibt dann bei jeder Kamera- oder Mikrofon-Aktivierung eine Meldung ab. Der Nutzer kann dann selbst entscheiden, ob er der jeweilig aufgeführten App Zugriff erlaubt oder nicht. Um dies nicht bei jedem neuen Programmstart erneut bestätigen zu müssen, kann diese Erlaubnis auch dauerhaft erteilt werden. Die Whitelist lässt sich in Oversight einsehen und Apps auch nachträglich wieder aus dieser entfernen.