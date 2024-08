Patreon: Apple verlangt Gebühren auf Zahlungen an Künstler

Über Patreon (App-Store-Link) könnt ihr Künstler, Autoren, Podcaster und andere Kreative in ihrer Arbeit unterstützen, indem ihr ihnen monatliche Spenden schickt. Im Gegenzug erhaltet ihr von den Creatorn dafür meist exklusive Inhalte oder Goodies. Bisher konnten diese Zahlungen einfach in der App geleistet werden, ohne das Apple dafür Gebühren verlangte. Das will das Unternehmen nun ändern.

Wie Patreon berichtet, habe Apple der Plattform mitgeteilt, dass für die Zahlungen an Künstler künftig das In-App-Kauf-System des App Stores genutzt werden müsse. Andernfalls werde Apple Patreon aus dem App Store entfernen.

Für die Kreativen bedeute dies:

Apple wird seine 30-prozentige App-Store-Gebühr auf alle neuen Mitgliedschaften anwenden, die in der Patreon-iOS-App gekauft werden, zusätzlich zu allem, was in Ihrem Patreon-Shop gekauft wird. Alle Ersteller, die derzeit den Monatsersten oder die Abrechnung pro Erstellung nutzen, müssen zu einer Abonnementabrechnung wechseln, um weiterhin in der iOS-App Geld zu verdienen, da dies die einzige Abrechnungsart ist, die Apples In-App-Kaufsystem unterstützt.

Apple will demnach seine Gebühren auf neue Mitgliedschaften erheben. Bestehende Mitgliedschaften sind noch von der Regelung ausgenommen. Patreon will als Reaktion auf Apples Forderung ein Tool bereitstellen, über das Kreative entscheiden können, wie sie ihre Preisgestaltung in Sachen App Store anpassen wollen. Sie können dabei die Preise erhöhen und die Gebühr von den Mitgliedern zahlen lassen oder aber sich dazu entscheiden, die Fee selbst zu tragen und die Preise für Mitglieder nicht anzupassen.

Schrittweise Umstellung des Abrechnungsmodells

Zudem funktioniert ab November das bisherige Abrechnungsmodell zum Monatsersten nicht mehr. Apple will dann nur noch das Abo-basierte Zahlungsmodelle akzeptieren. Alle Kreative, die noch das alte Zahlungsmodell verwenden, sollen ihr Modell bis spätestens November 2025 umgestellt haben. Patreon selbst hat einen schrittweisen Migrationsprozess gestartet, mit dem die Zahlungsmodelle bis November 2025 umgestellt sein sollen.