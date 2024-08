Epic Games reicht Fortnite bei Apple zur Prüfung ein

Seit dem Start des Digital Markets Act haben wir im App Store schon einige Veränderungen gesehen. In erster Linie haben es Emulatoren in das Software-Regal geschafft. Einer der bekanntesten Titel der letzten Jahre ist bisher aber nicht in den App Store zurückgekehrt: Fortnite von Epic Games. Ankündigt hat der Spiele-Hersteller die Rückkehr bereits, nun scheint sie unmittelbar bevor zu stehen.

In einem Tweet hat Epic Games angekündigt: „Fortnite, Rocket League Sideswipe und der Epic Games Store wurden alle bei Apple zur abschließenden Prüfung eingereicht. Bleiben Sie dran für den baldigen Start des Epic Games Store auf iOS in Europa!“

Nun ist natürlich die große Frage, was sich Apple noch einfallen lässt. Im März hat Apple den Developer Account von Epic Games komplett gesperrt, was bereits für große Diskussionen gesorgt hat. Ich könnte mir durchaus vorstellen, dass Apple im länger andauernden Zwist mit Epic Games vielleicht doch noch die eine oder andere bedeutende Karte aus dem Ärmel zieht. Einfach nur, weil sie es können…