Signify stellt Hue Centris, neuen LightStrip Plus & mehr offiziell vor

Drüben auf dem Hueblog konnten wir euch schon vorab zahlreiche Details zu den Neuheiten nennen. Jetzt hat Signfiy die neuen und aktualisierten Produkte offiziell vorgestellt. Folgend ein Überblick.

Ganz neu ist die Philips Hue Centris. Es handelt sich um verschiedene LED-Spot-Deckenleuchten, die eine Lightbar und Strahler anbieten. Mit der Lightbar lässt sich der Raum ausleuchten, die um 350 Grad drehbaren Spots können Objekte und bestimmte Bereiche anstrahlen. Die verschiedenen Varianten liegen zwischen 279,99 Euro und 449,99 Euro.

Der LightStrip Plus zählt zu den beliebtesten Hue-Produkten. Die aktualisierte Version bietet nicht nur Bluetooth, sondern erlaubt auch das Wiederverwenden von abgeschnittenen Teil-Stücken. Diese kann man fortan über ein beiliegendes Verbindungsstücks miteinander verbinden. Die UVP liegt bei 79,99 Euro für die Basis und 24,99 Euro für die 1 Meter Erweiterung.

Die Tischleuchte Philips Hue Bloom wurde aktualisiert und zeigt sattere Farben an und zeichnet sich durch eine deutliche Verbesserungen beim Weißlicht aus – hier sind jetzt 500 Lumen möglich. Die Hue Bloom ist nun auch Bluetooth-fähig und kann so auch ohne Bridge betrieben werden. Ab sofort für 79,99 Euro zu haben.

Die Philips Hue White E27 gibt es jetzt auch in einer neuen und leistungsstarken Variante mit stolzen 1600 Lumen. Mit der hohen Lichtleitung kann man Räume hell erleuchten. Wer in bestimmten Bereichen richtig viel Licht benötigt, ist hier an der richtigen Adresse. Gibt es für 24,99 Euro.

Wer auch im Badezimmer smarte Lampen einsetzen will, bekommt ab Ende Juni vier neue Philips Hue Adore White Ambiance Badezimmerleuchten. Die zwei neuen Philips Hue Adore Spiegelleuchten fügen sich mit ihrem klassischen, elegant schmalen Design perfekt in jedes Badezimmer ein und lassen sich seitlich oder oberhalb eines Spiegels montieren. Sie sind – wie auch die neuen Philips Hue Adore Einbauspots, erhältlich als praktischer Dreierpack inklusive Hue Dimmschalter oder als Erweiterung mit einem Spot – IP44-zertifiziert und damit vor Spritzwasser und Feuchtigkeit geschützt. Die Preise liegen zwischen 49,99 und 199,99 Euro.