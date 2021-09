Sky Go integriert jetzt auch die „Was hab‘ ich verpasst?“-Funktion

Über Sky Q ist die „Was hab‘ ich verpasst?“-Funktion schon länger verfügbar, ab sofort ist das Feature auch in der Sky Go-App (App Store-Link) nutzbar. Installiert dafür Version 21.8.1.

Doch was ist eigentlich die „Was hab‘ ich verpasst?“-Funktion? Hier kann man Schlüsselmomente wie Tore, Torchancen oder Freistöße während der Live-Übertragung jederzeit auf Knopfdruck abrufen. Nach Aufruf der jeweiligen Highlight-Szene schaltet Sky Go nahtlos zurück und zeigt das Live-Spiel wieder an.

Schaltet ihr zum Beispiel erst später ein, könnt ihr euch die schon verpassten Highlights schnell anschauen und dann zum Live-Spiel wechseln. Die neue Funktion ist für die Bundesliga verfügbar. Das Update liefert zudem Fehlerkorrekturen und Stabilitätsverbesserungen aus.