Sonos Roam: Tragbarer Lautsprecher jetzt auch im Handel vorbestellbar

Vor einer Woche hat Sonos seinen neuesten Lautsprecher vorgestellt. Ab heute kann man den Sonos Roam auch bei normalen Händlern vorbestellen, beispielsweise bei MediaMarkt. Praktisch: Dort könnt ihr mit dem Newsletter-Gutschein bereits jetzt 10 Euro sparen. Somit zahlt ihr für den regulär 179 Euro teuren Speaker nur noch 169 Euro.

Eine schlechte Nachricht habe ich aber leider für euch: Auch bei MediaMarkt müsst ihr natürlich, genau wie bei allen anderen Shops auch, noch bis zum 20. April warten. Dann nämlich kommt der Sonos Roam erst auf den Markt. Aber bekanntlich ist Vorfreude ja auch etwas feines.

Ich persönlich freue mich jedenfalls sehr auf den Sonos Roam und bin sehr gespannt, wie er klingen wird. Bisher gab es ja nur den Move als tragbaren Lautsprecher von Sonos, mit knapp drei Kilogramm Gewicht und einem doppelt so hohen Preis reden wir hier aber von einer ganz anderen Hausnummer.

Sonos Roam spielt im WLAN oder per Bluetooth

Der Sonos Roam ist dagegen kompakt gestaltet und eher mit Modellen wie den Ultimate Ears Boom zu vergleichen. Trotzdem werdet ihr in den Genuss einer vollständigen Integration in das Sonos-System kommen. So lässt sich der Roam Zuhause per WLAN in das Multiroom-Setup integrieren und mal eben mit in einen anderen Raum, in den Keller oder die Terrasse nehmen, während man unterwegs einfach auf die klassische Bluetooth-Verbindung zurückgreifen kann.

Was ich zumindest aus den ersten Gesprächen mit Sonos mitgenommen habe: Der Wechsel wischen Bluetooth und WLAN soll quasi nicht auffallen. So kann man unterwegs mit Bluetooth ein Lied von Spotify auf dem Roam spielen und er verbindet sich automatisch mit dem WLAN und Spotify Connect, sobald man wieder nach Hause kommt. Ob das tatsächlich so gut funktioniert, werde ich auf jeden Fall für euch herausfinden.

Schaut zur Vorbestellung einfach mal bei MediaMarkt vorbei. Dort findet ihr natürlich auch alle anderen Sonos-Produkte.