Soundcore Sleep A30: Neue Schlafkopfhörer bieten intelligente Schnarcherkennung

Warum Anker die neuen Soundcore Sleep A30 über Kickstarter finanziert? Ich habe keine Ahnung. Da es schon Vorgänger gibt, sollte man doch ungefähr wissen, wie hoch das Interesse ist und abwägen können, ob sich ein Nachfolger lohnt? Abgesehen davon, könnt ihr ab sofort die neuen Soundcore Sleep A30 via Kickstarter günstiger „kaufen“. Immerhin: Bei Anker/Soundcore müsst ihr keine Angst haben, dass das Projekt nicht umgesetzt wird. Wenn ihr Geld investiert, bekommt ihr am Ende das Produkt. Und diese Features gibt es.

Das können die neuen Soundcore Sleep A30

Die dritte Generation der Soundcore Sleep Kopfhörer bietet neben einem schlankeren, noch komfortableren Design eine verbesserte aktive Geräuschunterdrückung (Smart ANC) sowie eine intelligente Erkennungstechnologie gegen Schnarchen.

Das Ladecase erkennt dank integrierter Mikrofone Schnarchen in Echtzeit und schickt Steuerbefehle direkt an die Ohrhörer. Diese reagieren sofort und erzeugen maßgeschneiderte Maskierungsgeräusche, abgestimmt auf Frequenz, Lautstärke und Rhythmus des Schnarchens. So verschwinden die nächtlichen Störgeräusche.

Noch kleinere Kopfhörer

Auch beim Design hat Soundcore nachgelegt: Die Sleep A30 sind rund sieben Prozent schlanker als ihre Vorgänger und damit noch angenehmer zu tragen – vor allem für Seitenschläfer. Die flache Form reduziert den Druck aufs Ohr, während die weichen Ohrpassstücke (wahlweise aus Silikon oder Memory Foam in mehreren Größen) und flexible Ohrflügel für sicheren Halt sorgen – selbst bei nächtlichem Herumdrehen.

Soundcore Sleep A30 fungieren als Einschlafhilfe

In der Soundcore-App gibt es eine große Auswahl an KI-optimierten Klangwelten, darunter sogenannte Binaural Beats, die die Gehirnwellen in den Entspannungsmodus versetzen. Alternativ kann man natürlich auch eigene Lieblingsmusik, Podcasts oder Naturgeräusche streamen.

Akkulaufzeit für lange Nächte

Einmal aufgeladen, liefern die Sleep A30 bis zu neun Stunden Laufzeit im Ohr – und insgesamt 45 Stunden mit Ladecase. Erkennt das System, dass du eingeschlafen bist, wird die Wiedergabe automatisch gestoppt – für einen ungestörten Schlaf.

Smarte Extras für besseren Schlaf

Mit an Bord sind außerdem praktische Features wie:

Automatische Schlafüberwachung mit Positionsverfolgung

Sanfter Wecker mit Snooze-Funktion, der nur dich weckt

“Wo ist?”-Funktion, falls ein Hörer nachts im Bett verschwindet

Die Sleep A30 gibt es in zwei Farben: Classic White und Mist Green. Im Lieferumfang enthalten sind vier Silikon-Passstücke und drei Paar Memory-Foam-Aufsätze. Der Super Early Bird-Preis liegt bei umgerechnet 121 Euro, die grüne Variante startet bei 138 Euro. Im Handel werden die Soundcore Sleep A30 später für 249,99 Euro angeboten.