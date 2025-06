Ringo Pro ausprobiert: Neues Modell der MagSafe-Trinkflasche am Markt erschienen

Vor etwas mehr als zwei Jahren haben wir euch bereits die erste Generation der Ringo-Wasserflasche bei uns im Blog vorgestellt. Das besondere an Ringo ist ein integrierter MagSafe-Ring im Verschluss, so dass sich die Flasche nicht nur hervorragend zur Flüssigkeitsversorgung bei Trainings, sondern auch als iPhone-Halterung zur Darstellung von Fitness-Übungen oder YouTube-Videos eignet.

Im Grunde genommen handelt es sich bei Ringo um eine klassische Trinkflasche für sportliche Aktivitäten, Beruf oder Reisen, die in der neuen und aktualisierten Version in zwei Farben – Schwarz und Elfenbein – sowie mit einem Fassungsvermögen von 710 Milliliter daher kommt.

Das Kernfeature von Ringo Pro ist wie auch schon beim Vorgängermodell der aufklappbare magnetische Ring im Verschluss, um auf diese Weise ein iPhone per MagSafe an der Flasche befestigen zu können. Durch das Gewicht der Flasche – Ringo Pro lässt sich mit einem Smartphone im vollen und auch leeren Zustand nutzen – dient selbige dann als Halterung. Der aufklappbare Ring lässt sich in verschiedenen Winkeln mit bis zu 90 Grad aufstellen und kann das iPhone im Hoch- oder Querformat aufnehmen. Praktisch ist dies vor allem bei sportlichen Aktivitäten, wenn man das Apple-Smartphone für Trainingsvideos oder zur audiovisuellen Unterhaltung nutzen möchte.

Laut Angaben des Herstellers ist Ringo Pro zudem auch mit älteren iPhones oder anderen Smartphones kompatibel, wenn man den im Lieferumfang enthaltenen magnetischen Adapter-Ring verwendet. Dieser wird dann auf der Rückseite des Geräts angebracht, so dass es sich mit der MagsSafe-Halterung verwenden lässt. Die neue Version von Ringo ist 25 x 7,8 x 7,8 cm groß und wiegt im Leerzustand mit angebrachtem Verschluss 440 Gramm.

Flaschenkorpus darf auch in die Spülmaschine

Bei der Herstellung kommen laut Ringo-Team nur qualitative Materialien zum Einsatz, so dass die Trinkflasche BPA- und Bleifrei, auslaufsicher und giftfrei ist. Auch eine Reinigung des Flaschenkorpus in der Spülmaschine übersteht die Ringo Pro, allerdings empfiehlt man für den Verschluss samt MagSafe-Halterung eine schonendere Säuberung per Hand. Ringo Pro hält Getränke durch eine thermische Isolation bis zu 24 Stunden lang kalt oder bis zu 12 Stunden warm, ganz wie man es von üblichen Thermosflaschen kennt.

In der nun kürzlich veröffentlichten Ringo Pro-Version hat der Hersteller zudem einige Verbesserungen an der MagSafe-Trinkflasche vorgenommen. Mir wurde zum Marktstart bereits ein aktualisiertes Modell in schwarzer Farbe zugeschickt, so dass ich mir die Neuerscheinung einmal genauer ansehen konnte. Neben der Flasche, dem MagSafe-Verschluss und dem magnetischen Ring-Adapter befindet sich auch ein längliches Plastikrohr im Lieferumfang, das in den Verschluss gesteckt wird und es so ermöglicht, durch die neue ausklappbare Trinköffnung Getränke zu sich zu nehmen, ohne die Flasche kippen zu müssen.

Verbessertes Scharnier und Trinköffnung mit Plastikrohr

Zu den Optimierungen der Ringo Pro gehört auch ein verbessertes Scharnier, das den MagSafe-Ring in einem Winkel von über 180 Grad aufstellen kann. Das Scharnier ist trotz des verwendeten Kunststoffmaterials schwergängig und schnappt beim Schließen perfekt auf den oberen Verschlussrand der Trinkflasche ein. Unter dem MagSafe-Ring, der auch als Transportgriff dienen kann, findet sich zudem nun eine ausklappbare Trinköffnung, so dass man nicht gleich die ganze Flasche zum Trinken aufschrauben muss. In Verbindung mit dem oben bereits erwähnten Plastikrohr lässt es sich ohne Kippen der Flasche bequem trinken. Leider ist das Plastikrohr vergleichsweise steif und reicht nicht ganz bis zum Boden der Flasche herab, so dass man zum Trinken der Reste die Flasche dann doch etwas ankippen muss. Hier hätte ich mir eine flexiblere Schlauchlösung, die auch den Boden der Flasche berührt, gewünscht.

Auch die MagSafe-Halterung der Flasche ist mit Ringo Pro überarbeitet worden und will nun einen noch besseren Halt bieten. Ich habe den MagSafe-Ring zusammen mit einem Silikoncase für das iPhone verwendet, und in einem weiteren Versuch ganz ohne Case. Letztere Option ist definitiv stabiler und fester, mit angelegtem Case wirkt die Magnethalterung nicht ganz so stark. Dies kann aber auch an den grundsätzlich nicht so starken MagSafe-Magneten in meiner Schutzhülle gelegen haben.

MagSafe-Adapter-Ring jetzt gratis im Lieferumfang dabei

Die neue Ringo Pro-Trinkflasche ist ohne weiteres Zubehör mit iPhones ab dem iPhone 12 bis hin zum aktuellen iPhone 16 Pro Max kompatibel, ältere Geräte oder auch Smartphones anderer Hersteller können problemlos über den mitgelieferten Magnetring zum Aufkleben kompatibel gemacht werden. Im Vergleich zum Vorgänger liefert Ringo den Adapter-Ring nun gleich kostenlos mit, zuvor wurden dafür noch zusätzliche 9,99 Euro fällig.

Die neue Ringo Pro macht insgesamt einen sehr hochwertigen und stabilen Eindruck, was auch die leicht angeraute, matte Oberfläche der Flasche sowie die stilvolle Anbringung des Markenlogos am unteren Rand der Flasche belegen. Da ich meine kalten Getränke bislang nicht bis zu 24 Stunden in der Flasche habe verweilen lassen, kann ich nach ersten Versuchen mit der Thermosflasche noch nicht sagen, ob sie wirklich 24 Stunden lang Getränke kalt hält. Bei einem Ausflug mit warmen Temperaturen jedoch hielt die Flasche auf jeden Fall mindestens 8 Stunden mein gekühltes Wasser auch weiterhin schön kühl. Gerade in den heißen Sommermonaten ist Ringo Pro daher auf jeden Fall zu empfehlen.

Die neue Ringo Pro-Thermosflasche kann in den Farben Schwarz und Elfenbein zum Preis von 48,95 Euro auf der Website des Herstellers bestellt werden. Letzterer bietet auch ein Jahr Garantie sowie einen kostenlosen Austausch oder Rücknahme der Flasche an. Wer sich für eine MagSafe-kompatible Trinkflasche interessiert und das QuadLock-System mit dem eigenen iPhone nutzt, findet ein ähnliches Modell auch dort. Meinen kleinen Erfahrungsbericht zur QuadLock-Thermosflasche findet ihr abschließend hier.