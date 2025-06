Baseus PS4: Neuer Stylus für alle iPads zwischen 2018 und 2025 veröffentlicht

Mit dem Apple Pencil bietet Apple selbst bereits einen sehr guten Eingabestift für die verschiedenen iPad-Generationen. In den letzten Jahren ist die Auswahl allerdings sehr unübersichtlich geworden, da einige der Apple Pencil-Modelle nur mit speziellen iPad-Varianten genutzt werden können. Wechselt man dann beispielsweise zu einem anderen Tablet-Modell, heißt es möglicherweise, auch einen neuen Apple Pencil zu kaufen. Und wie wir wissen, ist dies bei Apple meist kein kostengünstiges Unterfangen.

Wer stattdessen auf ein Drittanbieter-Exemplar zur handschriftlichen Eingabe auf dem iPad setzen möchte, kann sich ab sofort den neuen Baseus PS4 genauer ansehen. Der ab sofort bei Amazon verfügbare weiße Stylus ähnelt designtechnisch sehr dem Apple Pencil und verfügt über zahlreiche Features, die man auch von Apples Eingabestift kennt.

Der Baseus PS4 wurde speziell für das iPad entwickelt und lässt sich mit allen iPad-Generationen zwischen 2018 und 2025 verwenden. Dazu gehören das iPad 6/7/8/9/10/11, iPad Pro 11″/12.9″/13″, das iPad Air 3/4/5/6/7 und das iPad Mini 4/5/6/7. Wichtig zu wissen: Nutzt man das neue iPad-Modell aus dem Jahr 2025 mit einer dickeren Folie, sollte man die Baseus-App herunterladen, um die Signalverstärkung auf 8-10 einzustellen. Ebenfalls wichtig zu wissen: Der Baseus PS4 funktioniert nicht mit Smartphones oder Android-Tablets.

Der Baseus-Eingabestift verfügt über eine Schnellladefunktion und kann in 20 Minuten vollständig aufgeladen werden. Mit einer insgesamten Akkulaufzeit von 17 Stunden lässt es sich mit dem iPad-Stylus den ganzen Tag lang kreativ sein, ohne sich Gedanken über das Aufladen machen zu müssen. Geladen wird der Baseus PS4 über einen USB-C-Anschluss am oberen Ende des Stifts.

Handflächenerkennung und magnetische Haftung am iPad

Der Baseus PS4 ermöglicht darüber hinaus die gleiche Touch-Bedienung wie der Apple Pencil. Man muss demnach nicht auf den Bildschirm tippen, sondern kann entlang des Stiftkörpers, wo der Finger den Stift hält, entlang gleiten, um Seiten umzublättern und Videos zu swipen. Darüber hinaus lässt sich durch zweimaliges Antippen des Stiftgriffs eine Vibration spüren und über die Baseus-App eingerichtete benutzerdefinierte Funktionen auslösen.

Mit dem Stylus kann man auch die Hand ganz natürlich auf den Bildschirm legen, ähnlich wie beim Schreiben in einem Notizblock. Dank der Handflächenerkennung registriert der Stift die Handfläche und verhindert unerwünschte Berührungen. Ein kapazitiver Dual-Mode-Matrixsensor ermöglicht das Schreiben und Zeichnen in 7D-Vollwinkeln.

Der Baseus PS4 haftet zudem magnetisch an der Kante eines kompatiblen iPads, kann aber darüber nicht kabellos aufgeladen werden. Dafür ist der Eingabestift sofort einsatzbereit, ohne dass es eine komplizierte Einrichtung braucht: Einfach einschalten, mit dem iPad verbinden, und schon lässt es sich arbeiten.

Zum Marktstart bietet Baseus den neuen PS4-Eingabestift für das iPad mit einem satten Rabatt von 30 Prozent bei Amazon an: Statt des üblichen Kaufpreises in Höhe von 39,99 Euro wird damit nur 27,99 Euro fällig, was einen Rabatt von 12 Euro ausmacht. Das Angebot gilt noch bis zum Sonntag, den 22. Juni 2025 oder solange der Vorrat reicht.